Nadal dává do dražby triko, v němž vyhrál Roland Garros 2019

Rafael Nadal pokračuje s finanční pomocí v boji s pandemií koronaviru. Nově se zapojil do iniciativy ACB, která organizuje španělskou basketbalovou ligu, a herce Antonia Banderase a dal do dražby své triko, v němž ovládl Roland Garros 2019. Jde o fosforové tričko značky Nike s Rafovou ochranou známkou (logo býka).

"Dávám k dispozici vzácný předmět pro tuto skvělou věc," řekl Nadal, jenž loni na pařížské antuce triumfoval po finálové výhře nad Rakušanem Dominicem Thiemem už podvanácté a získal 18. grandslamový titul.

"Nevím, jestli jsem v tomto triku dokončil zápas, ale je jedním ze čtyř nebo pěti, které pro mě hodně znamená. Doufám, že se vám bude líbit a že nabídky budou co nejvyšší, aby se získalo co nejvíce peněz pro lidi, kteří trpí a potřebují naši podporu," dodal rodák z Mallorky, jenž pak o čtvrt roku zvítězil i na US Open.

Letos se třiatřicetiletý Nadal chystal zaútočit na další titul z Roland Garros, který by pro něho byl jubilejním dvacátým grandslamovým triumfem a vyrovnal by se rovněž stále aktivnímu rekordmanovi Rogeru Federerovi ze Švýcarska. French Open ale bylo kvůli pandemii přeloženo z května na přelom září a října.

Nadal už na konci března vyzval společně s basketbalistou Pauem Gasolem španělské sportovce s cílem vybrat 11 milionů eur. Do iniciativy se už připojili fotbalista Andrés Iniesta, jezdec formule 1 Fernando Alonso či tenistka Garbine Muguruzaová.

Aquí mi aportación para iniciativa de la acb. Yo les doy un objeto mio preciado y ellos tienen esta buena iniciativa dentro de #LaMejorAsistencia para #NuestraMejorVictoria @acbcom #CruzRojaResponde#NuestraMejorVictoria

¡¡Y lo dicho, a animarse !!#yomequedoencasa pic.twitter.com/cZKAgjYqyy — Rafa Nadal (@RafaelNadal) April 8, 2020

Před Nadalem se do aukce zapojil další velikán španělského sportu Alberto Contador, jehož kolo šlo do dražby s vyvolávací cenou 2500 eur. K včerejšímu večeru vyšplhala částka na 12.800 eur (přibližně 350.000 korun).

"Stále se potýkáme s nemocí covid-19 a já bych ještě rád pomohl. Proto dávám do aukce kolo, které je pro mě hodně výjimečné," uvedl sedminásobný vítěz závodů Grand Tours, který ukončil kariéru po sezoně 2017.

Sedmatřicetiletý Contador vyhrál Tour v roce 2010 potřetí v kariéře a rok nato po triumfu na Giru útočil na vítězný hattrick na "Staré dámě". Dojel pátý. Protože měl ale během Tour 2010 pozitivní dopingový nález na clenbuterol, o všechny tyto tři výsledky přišel. Po dlouhých průtazích byl v únoru 2012 zpětně potrestán dvouletým zákazem startu.

Španělsko je zemí s druhým nejvyšším počtem nakažených nemocí covid-19 po USA. Z téměř 150 tisíc nemocných takřka desetina zemřela.