Nadal má problémy s žebrem a nestihne úvod antukového jara. Čeká ho minimálně měsíční pauza

Nadal v 35 letech prožil nejlepší vstup do sezony a třetí nejúspěšnější v open éře. Rodák z Manacoru vyhrál úvodních 20 zápasů, přemožitele nenašel na generálce v Melbourne, na Australian Open, kde vybojoval rekordní 21. grandslamový vavřín, ani v Acapulku a na úvodním Masters roku v Indian Wells se dostal až do finále.

V něm i vinou zdravotních potíží podlehl Taylorovi Fritzovi, nevyrovnal rekord Novaka Djokoviče v počtu trofejí z nejprestižnějších podniků ATP a přišel o letošní neporazitelnost. Po zápase si stěžoval na potíže s dýcháním.

I proto okamžitě zamířil do Španělska a v Barceloně podstoupil vyšetření. Ta odhalila únavovou zlomeninu žebra. Bývalý první a v současnosti třetí hráč světa si bude muset dát pauzu čtyři až šest týdnů, jelikož únavová zlomenina se ve většině případů léčí absolutním klidem.

Informaci sám potvrdil na sociálních sítích. "Po návratu do Španělska jsem se podrobil vyšetření, které odhalilo únavovou zlomeninu v jednom z žeber, takže budu mimo čtyři až šest týdnů," napsal Nadal na Twitteru. "Není to příjemná zpráva, protože skvělý start do sezony jsem si užíval," dodal.

Hola todos, quería anunciaros que he vuelto a España y fui enseguida a visitar a mi equipo médico para hacerme las pruebas tras la final de Indian Wells que jugué con molestias. — Rafa Nadal (@RafaelNadal) March 22, 2022

Llegaba a una parte muy importante del año con muy buenas sensaciones y buenos resultados. Pero bueno, siempre he tenido ese espíritu de lucha y superación y lo que sí haré es tener paciencia y trabajar duro tras mi recuperación. Una vez más agradecer a todos el apoyo. — Rafa Nadal (@RafaelNadal) March 22, 2022

Antukový král se chtěl na start antukového jara připravovat o něco dříve a rozhodl se vynechat právě probíhající Masters v Miami. Úvod své nejoblíbenější části sezony ale nestihne, přijde o Masters v Monte Carlu i domácí podnik v Barceloně. Na kurty by se měl vrátit nejdříve na začátku května, kdy startuje Masters v Madridu.

"Chystal jsem se na oblíbenou část sezony, navíc s dobrými výsledky a pocity v zádech. Ale co už, vždycky jsem byl bojovník a překážky jsou od toho, aby se překonávaly. Teď musím být trpělivý a pracovat na zotavení," prohlásil Nadal.

French Open vypukne 22. května a Nadal by se měl ve svém chrámu navzdory neideální přípravě ujmout role největšího favorita.