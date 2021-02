Nadal nenabídl Mmohovi jediný brejkbol, nerozhodila ho ani opilá divačka

Rafael Nadal, který sice kvůli problémům se zády neodehrál v přípravě žádný zápas, zatím neztratil ani set. Po Srbu Laslu Djerem si poradil i s Michaelem Mmohem, kterému dokonce nenabídl ani jeden brejkbol.

Zkušený Španěl se nenechal vyvést z míry ani zřejmě opilou fanynkou, která na něho v závěru druhého setu pokřikovala urážky a ukazovala vztyčený prostředníček. Pořadatelé ji z hlediště po chvíli vyvedli a dvacetinásobný grandslamový šampion zápas za hodinu a tři čtvrtě dotáhl k vítězství 6-1 6-4 6-2.

"Mám ze zápasu dobrý pocit. Vyhrál jsme ve třech setech a to je pro mě hlavní," komentoval Nadal první vzájemný zápas. "Moc jsem toho něm nevěděl, včera jsem studoval pár jeho zápasů na YouTube," přiznal šampion z roku 2009.

Zatímco výkony mu dělají radost, stav bolavých zad optimální není. "Moc se to nelepší, zítra začnu s novou léčbou," řekl druhý hráč světa.

A fan has been BOOTED from the match for unsavoury language and flipping the bird to Rafael Nadal!



Incredible scenes.



WATCH: @Channel9

STREAM: https://t.co/7uAf53PWTv #9WWOS #AusOpen #AO2021 pic.twitter.com/jgjv7b1GX2