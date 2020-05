Nadal odkryl tajemství Big Three. Proč jsou Rafa, Roger a Novak tak úspěšní? A jaký má vzkaz pro mladou generaci?

Poslední dvě dekády vládnou, celkem získali 56 grandslamových trofejí a ovládli posledních 13 grandslamů. Pouze Andy Murray a Stan Wawrinka dokázali jejich dominanci alespoň trochu narušit, oba na grandslamech slavili třikrát. Co stojí za úspěchem Big Three?

"Můžeme se samozřejmě bavit o mnoha technických věcech v naší hře, ale to nejdůležitější je láska nás tří k tenisu, bez ní by to nebylo možné," uvedl Nadal. "Jak vznikají velikáni sportu? Podle mě jsou to ti, kdo mají obrovskou touhu a vášeň uspět, pak jsou lepší než ostatní. Díky tomu a těm správným lidem kolem nás jsme našli způsob, jak se pořád zlepšovat," dodal.

Kromě Big Three, Wawrinky a Murrayho najdeme mezi aktivními hráči už jen dva grandslamové šampiony. A to Marina Čiliče (US Open 2014) s Juanem Martínem Del Potrem (US Open 2009), přičemž 31letý Čilič je nejmladším aktivním grandslamovým vítězem na mužské scéně.



Nadal varuje mladší generaci: Nikam neodcházíme, ještě to budete mít těžké

Nadal zároveň varuje mladší generaci tenistů, která dychtí po té nejvyšší metě - vyhrát grandslam. Některými jsou mladí talenti dokonce kritizováni, jelikož zatím na grandslamový vavřín nedosáhli a tenisu stále dominují Nadal, Federer a Djokovič. Jedním z kritiků je například Boris Becker.

"Mladí hráči jsou velmi nebezpeční, talentů je na okruhu mnoho. Chtějí dojít na samotný vrchol, vyhrávat ty největší turnaje. Zatím to nedokázali na grandslamech, je to částečně i kvůli nám (Big Three), protože stále hrajeme. Snad bude tento souboj mladé generace s námi pokračovat co nejdéle, nikam ještě neodcházíme," řekl Nadal.

Hodně blízko k narušení nadvlády velké trojky byli v poslední době Daniil Medveděv a Dominic Thiem. Medveděv na loňském US Open ve svém prvním grandslamovém finále statečně vzdoroval právě Nadalovi, prohrál s ním až v pět setech. Stejně hořkou porážku utrpěl ve finále letošního Australian Open Thiem proti Djokovičovi.

Zatímco na grandslamech Big Three jednoznačně dominuje, například na Turnaji mistrů už čeká na vítězství čtyři roky. Po čtyřech triumfech Djokoviče v řadě ovládli závěrečný vrchol sezony Andy Murray (2016), Grigor Dimitrov (2017) a v posledních dvou letech mladé naděje Alexander Zverev (2018) a Stefanos Tsitsipas (2019).