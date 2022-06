Nadal opět posunul hranici rekordů. Má 22. grandslamový titul, 14. z Paříže

Rafael Nadal před French Open vyhrál na antuce jen tři z pěti zápasů. K tomu ho výrazně limitovaly bolesti nohy, kvůli kterým loni přišel o druhou půlku sezony a v posledních týdnech přiznal, že chronické onemocnění může urychlit konec jeho kariéry.



Ovšem na pařížské antuce, kde letos oslavil 36. narozeniny, ožil a opět se dostal do módu neporazitelného. V prvních třech kolech neztratil ani set a v dalších čtyřech duelech si poradil se čtyřmi hráči Top 10. To se v minulosti povedlo na jednom grandslamu jen Rogeru Federerovi (Australian Open 2017) a Matsi Wilanderovi (French Open 1982).



Nadal zvládl pětiseťák s Félixem Augerem-Aliassimem, bitvu se světovou jedničkou Novakem Djokovičem, po skreči soupeře přešel přes Alexandera Zvereva a dnes nedal šanci Casperu Ruudovi. Prvního Nora v grandslamovém finále přehrál snadno 6-3 6-3 6-0.



Nadal zahájil finálové utkání sebevědomě. Po dvou prolomených servisech vyhrál první sadu jasně 6-3. Ruud sice ve druhém setu za stavu 2-1 vybojoval brejk, jenž Nadal však od té doby zapnul na vyšší úroveň a pěti gamy za sebou sadu otočil ve svůj prospěch. V nastoleném tempu pokračoval i v závěrečném setu, v němž nadělil soupeři 'kanára'. Tento počin se povedl Španělovi ve finále Roland Garros potřetí v kariéře.



"Je těžké popsat pocity, které mám. Přiznám se, že jsem nevěřil, že tu ještě budu v šestatřiceti letech na vrcholu a zároveň v čele žebříčku v počtu grandslamových titulů. Nevím, co přijde v budoucnu, ale budu se snažit dál, abych pokračoval," řekl Nadal v rozhovoru na kurtu.



Na French Open Nadal startoval 18. rok po sobě a počtrnácté to dotáhl až do finále. A také počtrnácté zvítězil a opět ve finále neztratil víc jak jeden set. Posedmé slaví pařížský triumf po finálové výhře 3-0 na sety. Svou bilanci na pařížském grandslamu vyšperkoval na 112 vítězství a 3 porážky (jednou odstoupil).



Rodák z Mallorky získal rekordní 22. grandslamový titul a vylepšil vlastní historické maximum. Srb Novak Djokovič a Švýcar Roger Federer mají o dva triumfy méně. Dva dny po 36. narozeninách se stal nejstarším vítězem Roland Garros v historii.



Nadal se stal také teprve šestým tenistou v historii, který v jednom roce vyhrál první dva grandslamy sezony (Australian Open a French Open). Může tak pomýšlet na kalendářní Grandslam. Nicméně start ve Wimbledonu v posledních dnech zvažoval.



O 13 let mladší Ruud, jehož jehož dosavadním maximem na grandslamu bylo 4. kolo z loňského Australian Open, svému vzoru příliš vzdorovat nedokázal a prohrál za dvě hodiny a 20 minut.



"Bylo to mé první finále. Chci pogratulovat Rafovi, že to zase dokázal. Všichni víme, jaký je to šampion. Konečně jsem pocítil, jaké to je si s ním zahrát ve finále. Nejsem první obětí, už jich pár přede mnou bylo. Všichni věříme, že bude (Nadal) ještě nějaký čas pokračovat, protože je ikonou světového tenisu," prohlásil Ruud.



Nadal vyhrál na antuce 63. turnaj v kariéře. Dvaadvaceti grandslamovými tituly vyrovnal bilanci Steffi Grafové. Více triumfů mají v tenisové historii jen Serena Williamsová (23) a Margaret Courtová (24).

• FRENCH OPEN 2022 •

Paříž (Francie), antuka, 43.600.000 eur

nedělní výsledky (05. 06. 2022) • Dvouhra mužů - finále • Nadal (5-Šp.) - Ruud (8-Nor.) 6-3 6-3 6-0