Nadal otočil finále Australian Open s Medveděvem a má rekordní 21. grandslamovou trofej!

Rafael Nadal, který loni poprvé od roku 2016 nezískal alespoň jeden grandslamový titul, v předchozí sezoně absolvoval pouhých sedm turnajů a loňský tenisový rok uzavřel už na začátku srpna po porážce s Lloydem Harrisem ve Washingtonu.

Na kurtech se znovu objevil až těsně před Vánoci na exhibiční akci v Abú Zabí, kde nestačil na Andyho Murrayho ani Denise Shapovalova a nakazil se covidem-19. Pětatřicetiletý Španěl se poté rozhodl vynechat týmový ATP Cup a na úvodní grandslam sezony Australian Open se raději připravoval na menším podniku ATP 250 přímo v Melbourne Parku. A nejspíše dobře udělal, protože si bez ztráty setu došel pro svůj 89. titul a teprve druhý na australské půdě.

A v jednom z největších tenisových areálů si svou letošní neporazitelnost uhájil. Rodák z Manacoru využil, že s ním poprvé v kariéře na grandslamu nestartovali Novak Djokovič ani Roger Federer, podruhé ovládl úvodní grandslam sezony Australian Open a získal rekordní 21. grandslamovou trofej, kterou se od svých dvou největších rivalů odpoutal.

Nadal v průběhu turnaje nepředváděl nijak oslnivé výkony, ve čtvrtfinále dokonce ztratil náskok 2-0 na sety s Denisem Shapovalovem. Zpočátku se mu nedařilo ani v dnešním finále, v jehož první polovině byl horším hráčem na kurtu. V úvodním dějství kupil nevynucené chyby a s Daniilem Medveděvem uhrál pouhé dva gamy, ve druhém dvakrát neuhájil náskok brejku, neproměnil setbol na podání, nedotáhl vedení 5-3 v tie-breaku a o set nakonec přišel.

V nejkritičtější chvíli však ukázal to, díky čemu je jedním z nejlepších hráčů všech dob. Za stavu 2-3 ve třetí sadě prohrával už 0-40, všechny brejkboly však i díky pasivitě ruské jedničky zlikvidoval, ohromně se zlepšil, přestal kazit z jednoduchých pozic, postupně si vybudoval sebevědomí i na bekhendu a začal se nadechovat k obratu.

Kolapsu největšího favorita letošního ročníku Australian Open nakonec využil dokonale. Medveděv dělal laciné chyby, hlavně v klíčových momentech špatná rozhodnutí a od zmíněného skóre proměnil jen dva z 12 brejkbolů, ten poslední při pokusu Nadala utkání dopodávat. Španěl za stavu 30-0 spáchal dvojchybu a Medveděv získal i následující tři fiftýny. Pak však opět selhal, dovolil Nadalovi druhou možnost a bývalý lídr žebříčku ATP tentokrát nezaváhal a doservíroval čistou hrou.

Nadal, který na grandslamech otočil z 0-2 na sety teprve počtvrté v kariéře a poprvé od Wimbledonu 2007, svou finálovou bilanci upravil na 90-37 (na grandslamech nyní 21-8) a stal se teprve čtvrtým hráčem se dvěmi trofejemi ze všech čtyř grandslamů (Novak Djokovič, Roy Emerson a Rod Laver).

Rekordní 21. grandslamovou trofejí a druhou z Melbourne Parku (2009), kde dnes přerušil sérii čtyř finálových porážek, se navíc odpoutal od svých největších rivalů Djokoviče a Rogera Federera a poprvé v kariéře je v této statistice na první příčce.

V novém vydání žebříčku bude jediný španělský šampion Australian Open stále na pátém místě. Výrazně však snížil náskok světové trojky Alexandera Zvereva i čtyřky Stefanose Tsitsipase.

"Pro mě je to prostě úžasné. Upřímně, před měsícem a půl jsem nevěděl, jestli budu moci ještě znovu hrát tenis. Bezpochyby je tohle jeden z nejemotivnějších měsíců v mé tenisové kariéře. Ta obrovská podpora, jaké se mi v posledních třech týdnech dostalo, zůstane v mém srdci po zbytek života," uvedl při ceremoniálu.

Most Tour-Level Titles in Open Era (since April 1968)

1 @JimmyConnors 109

2 @RogerFederer 103

3 Ivan Lendl 94

4 @RafaelNadal 90th at #AusOpen

5 @DjokerNole 86

6 @JohnMcEnroe 77

7 @RodLaver 72

8 Bjorn Borg 66

9T Ilie Nastase 64

9T Pete Sampras 64 — ATP Media Info (@ATPMediaInfo) January 30, 2022

Medveděv s Nadalem sehrál další pětisetovou bitvu ve finále grandslamů. Na US Open 2019 se z 0-2 na sety dotáhl on, ale obrat na rozdíl od deset let staršího Španěla nedokonal. Dnes se mohl stát prvním tenistou v open éře, který na svůj premiérový grandslamový triumf ihned navázal. Mimo Big Three navíc žádný z aktivních hráčů nekraloval na dvou po sobě jdoucích podnicích velké čtyřky.

Rodák z Moskvy odehrál své čtvrté grandslamové finále, titul vybojoval pouze na loňském US Open, kde v útoku na rekordní 21. grandslamový vavřín a kalendářní Grand Slam zastavil nervózního Djokoviče. Dnes se mu mohlo podařit to samé proti Nadalovi.

Nejlepší Rus ve světovém hodnocení nejspíše v únoru z tenisového trůnu sesadí Djokoviče, který se po deportaci nemohl svého nejúspěšnějšího turnaje zúčastnit.

"Bylo to šílené. Úroveň byla hodně vysoká. Po dvou setech jsi se zvedl. Čekal jsem, že budeš unavený, aspoň trochu, ale tys to vyhrál," prohlásil ruský tenista uznale. "Seš úžasný šampion a myslím, že ta rivalita mezi vámi (Nadalem, Federerem a Djokovičem) pořád je. Ještě to neskončilo. Gratuluji, bylo to neuvěřitelné."