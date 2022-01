Nadal pokračuje bez ztráty setu i podání. Rozjetí jsou také Zverev či Monfils

Rafael Nadal loni absolvoval pouhých sedm turnajů a poprvé od sezony 2016 nezískal alespoň jeden grandslamový titul. Kvůli potížím s levou nohou sezonu ukončil už v srpnu a přípravu na nový rok mu zkomplikovala nemoc Covid-19.



Přesto sezonu 2022 zahájil triumfem na turnaji ATP 250 v Melbourne a nyní má ve stejném areálu, na rozdíl od deportovaného Novaka Djokoviče, šanci získat rekordní 21. grandslamový titul.



A zatím se mu daří. Ve dvou zápasech neztratil set ani servis a v obou úspěšně čelil dvěma brejkbolům. Ale zatímco proti Američanu Marcosi Gironovi na kurtu nestrávil ani dvě hodiny, Němec Yannick Hanfmann dnes navzdory jednoznačnému výsledku vzdoroval dvě a tři čtvrtě hodiny.



35letý Španěl porazil německého kvalifikanta 6-2 6-3 6-4, když proměnil jen 4 z 16 šancí na brejk. Ve větrném počasí zaznamenal 30 vítězných úderů a dopustil se 26 nevynucených chyb.



Nadal startuje na Australian Open poosmnácté v kariéře, triumfovat dokázal jen v roce 2009. Od té doby se ještě čtyřikrát dostal do finále, ale pokaždé prohrál - dvakrát s Djokovičem a jednou s Rogerem Federerem a Stanem Wawrinkou. Ti všichni letos v Melbourne chybí a Nadal je jediným bývalým šampionem v pavouku a poprvé na grandslamu hraje bez konkurence Djokoviče i Federera.







O postup do osmifinále se Nadal střetne s Karenem Chačanovem (h2h 8-0), s nímž dosud prohrál jediný set. Ruský tenista dnes přehrál 6-4 6-0 7-5 Francouze Benjamina Bonziho a postupem do 3. kola vyrovnal své melbournské maximum.



Hladce prochází turnajem také třetí nasazený Němec Alexander Zverev, který pokračuje bez ztráty setu. Domácího Johna Millmana v aréně Roda Lavera porazil 6-4 6-4 6-0. Vítěz loňské olympiády či Turnaje mistrů Zverev ztratil podání ve druhém gamu, ale od té doby byl při svém servisu stoprocentní a nedal zkušenému Australanovi šanci.



"Vyhrál jsem, takže se cítím skvěle. Z lidí v publiku je cítit, že byli dlouho v lockdownu. Udělali skvělou atmosféru, kéž by to tak vydrželo dál," pochvaloval si dobře naladěný Zverev po výhře nad domácím tenistou.



"Byl jsem připravený, že mě lidé budou nenávidět během zápasu a možná i po něm, Bučeli, ale s tím se musí počítat. Sport atmosféru potřebuje a i když jsou diváci proti mě, užívám si to. Od sportu se očekává, že přináší emoce. Jsem moc rád, že se zase vracíme do normálu a hrajeme před fanoušky," dodal 24letý Němec.



V dalším kole bude Zverev znovu velkým favoritem. Čeká ho Radu Albot z Moldavska, který je až ve druhé stovce světového žebříčku. Zverev ještě grandslamový titul nezískal, jeho maximem je finále US Open 2020.



Skvělou formu má v úvodu sezonu Gaël Monfils. 35letý Francouz, který před dvěma týdny triumfoval v Adelaide, na Australian Open ztratil ve dvou zápasech a šesti setech pouze 10 gamů. Po Argentinci Coriovi nedal šanci ani Kazachu Alexanderu Bublikovi, kterého v nočním zápase v areně Margaret Courtové deklasoval 6-1 6-0 6-4 a oplatil mu porážku z předloňského Roland Garros.



"Děkuju divákům, že zůstali do tak pozdních hodin. A já jsem rád, že jsem zápas dokázal urychlit. Atmosféra byla skvělá a já se cítím opravdu skvěle," pochvaloval si uvolněný Monfils, který nastřílel 34 winnerů a dopustil se jen 9 nevynucených chyb.



Ve třetím kole sedmnáctý nasazený Monfils změří síly s šestnáctým nasazeným Chilanem Cristianem Garínem (h2h 1-0), který uspěl v jedné z několika pětisetových bitev dne proti Španělu Pedru Martínezovi.







Denis Shapovalov udolal až po čtyřech a půl hodinách boje 7-6 6-7 6-7 7-5 6-2 Korejce Soon Woo Kwona a postupem do 3. kola vyrovnal své maximum na Australian Open.



"Dnes asi budu spát v ledové lázni. Bylo to ohromně vyčerpávající utkání. Fanouškům moc děkuju za podporu," řekl 22letý Kanaďan, který si o osmifinále zahraje s americkým servismanem Reillym Opelkou (h2h 1-0).



"Musím se snažit dostat do hry povedené returny. On má za sebou průlomový rok a cenné skalpy. Ale teď na ten zápas vůbec nemyslím, jsem plny dojmů z dnešní bitvy," dodal unavený Shapovalov.







Také Sebastian Korda uspěl až po pětisetové bitvě. Francouze Corentina Mouteta udolal po bezmála pětihodinové bitvě 3-6 6-4 6-7 7-5 7-6(10-6), přestože byl několikrát blízko porážce, a při premiéře na Australian Open postoupil do 3. kola.



O osmifinále, kterým by vyrovnal své grandslamové maximum z French Open 2020 a Wimbledonu 2021, se 21letý Američan s českými kořeny utká s Pablem Carreñem (h2h 0-0). Španělský tenista vyhrál také 3-2 na sety, když udolal Nizozemce Tallona Griekspoora.

• AUSTRALIAN OPEN •

Melbourne, Austrálie, tv. povrch, 75.000.000 australských dolarů

středeční výsledky (19. 1. 2022) • Dvouhra mužů - 2. kolo • A. Zverev (3-Něm.) - Millman (Austr.) 6-4 6-4 6-0 Nadal (6-Šp.) - Hanfmann (Něm.) 6-2 6-3 6-4 Berrettini (7-It.) - Kozlov (USA) 6-1 4-6 6-4 6-1 Mannarino (Fr.) - Hurkacz (10-Pol.) 6-4 6-2 6-3 Shapovalov (14-Kan.) - Soon-Woo Kwon (Korea) 7-6(6) 6-7(3) 6-7(6) 7-5 6-2 Garín (16-Chile) - Martínez (Šp.) 6-7(1) 7-6(4) 2-6 6-2 6-2 Monfils (17-Fr.) - Bublik (Kaz.) 6-1 6-0 6-4 Karacev (18-Rus.) - McDonald (USA) 3-6 6-2 6-2 6-3 Carreňo (19-Šp.) - Griekspoor (Niz.) 6-3 6-7(6) 7-6(3) 3-6 6-4 Opelka (23-USA) - Koepfer (Něm.) 6-4 6-3 7-6(4) Sonego (25-It.) - Otte (Něm.) 2-6 6-2 6-3 6-1 Chačanov (28-Rus.) - Bonzi (Fr.) 6-4 6-0 7-5 Alcaraz (31-Šp.) - Lajovič (Srb.) 6-2 6-1 7-5 Kecmanovič (Srb.) - Paul (USA) 7-6(7) 7-5 7-6(8) Korda (USA) - Moutet (Fr.) 3-6 6-4 6-7(2) 7-5 7-6(6) Albot (Mold.) - Vukic (Austr.) 6-4 7-6(4) 6-4 • Čtyřhra - 1. kolo • Granollers/Zeballos (3-Šp./Arg.) - Nišioka/Veselý (Jap./ČR) 6-3 6-2