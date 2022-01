Nadal porazil Chačanova i podeváté, Zverev a Monfils jsou v osmifinále bez ztráty setu

Rafael Nadal loni absolvoval pouhých sedm turnajů a poprvé od sezony 2016 nezískal alespoň jeden grandslamový titul. Kvůli potížím s levou nohou sezonu ukončil už v srpnu a přípravu na nový rok mu zkomplikovala nemoc Covid-19.



Přesto sezonu 2022 zahájil triumfem na turnaji ATP 250 v Melbourne a nyní má ve stejném areálu, na rozdíl od deportovaného Novaka Djokoviče, šanci získat rekordní 21. grandslamový titul.



A zatím se mu daří. Po hladkých výhrách nad Marcosem Gironem a Yannickem Hanfmannem sice dnes v utkání 3. kola proti Karenu Chačanovovi poprvé v sezoně ztratil set a poprvé na turnaji neudržel podání, ale výraznější potíže nepřipustil.



Nadal v posledním zápasu dne v Rod Laver Areně nastřílel 39 winnerů, čtvrt hodiny po půlnoci zvítězil 6-3 6-2 3-6 6-1 a vedení ve vzájemné bilanci zvýraznil už na 9-0.



"Vždy je to pro mě speciální vrátit se na tenhle kurt. Každý zápas si tu moc užívám. Dnes jsem hrál s dobrým soupeřem i kamarádem a předvedl jsem výkon na vysoké úrovni. Hrál jsem agresivně a pestře. Ve třetím jsem udělal několik velkých chyb, ale ve čtvrtém jsem znovu změnil nastavení své mysli, změnil jsem hru a odehrál perfektní set," komentoval Nadal.

The dream is still alive ✨



@RafaelNadal defeats Karen Khachanov 6-3 6-2 3-6 6-1 to advance to the fourth round at the #AusOpen for the 15th time.#AO2022 pic.twitter.com/MRVpuFm5JM — #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2022







Loňskou sezonu rodák z Mallorky ukončil kvůli problémům s levou nohou už v srpnu. "Poslední rok a půl jsem si prošel těžkým obdobím. Ale pořád mám v sobě vůli bojovat a čelit nejlepším tenistům. Nebýt podpory rodiny, tak bych tady teď nebyl," dodal zkušený Španěl.



Na Australian Open Nadal startuje poosmnácté v kariéře a pošestnácté postoupil do osmifinále, v němž prohrál pouze v roce 2005 v pěti setech s domácím Lleytonem Hewittem.



Triumfovat dokázal jen v roce 2009. Od té doby se ještě čtyřikrát dostal do finále, ale pokaždé prohrál - dvakrát s Djokovičem a jednou s Rogerem Federerem a Stanem Wawrinkou. Ti všichni letos v Melbourne chybí a Nadal je jediným bývalým šampionem v pavouku a poprvé na grandslamu hraje bez konkurence Djokoviče i Federera.



O 15. čtvrtfinále v Melbourne Parku si Nadal zahraje s Adrianem Mannarinem (h2h 2-0). Třiatřicetiletý Francouz až kolem třetí hodiny ranní zdolal 7-6(4) 6-7(4) 7-5 6-4 loňského semifinalistu Aslana Karaceva, úspěšně navázal na skalp Huberta Hurkacze a poprvé na Australian Open postoupil do osmifinále. Ve druhém týdnu byl dosud pouze ve Wimbledonu (třikrát).



Zverev stále neztratil ani set

V případném čtvrtfinále by už Nadal mohl narazit na Alexandera Zvereva. Vítěz loňské olympiády či Turnaje mistrů usiluje o první grandslamový titul a zatím v Melbourne neztratil ani set. Dnes i díky odvrácení všech pěti brejkbolů přehrál 6-3 6-4 6-4 Radu Albota z Moldavska.



"Vyhrál jsem olympiádu, vyhrál jsem Turnaj mistrů. Ale vyhrát grandslam je pro tenistu úplně nejvíc. Musím dál věřit tomu, co dělám. Tenisová kariéra je krátká a já se teď snažím udělat vše pro to, abych dosáhl svých limitů," uvedl finalista US Open 2020.



Ve 4. kole předloňský semifinalista Zverev narazí na Denise Shapovalova (h2h 4-2). 22letý Kanaďan dnes porazil 7-6 4-6 6-3 6-4 Američana Reillyho Opelku a poprvé postoupil do osmifinále Australian Open. Usilovat bude o třetí grandslamové čtvrtfinále.



Matteo Berrettini udolal 6-2 7-6 4-6 2-6 7-6(10-5) španělského teenagera Carlose Alcaraze, přestože ztratil vedení 2-0 na sety a v úvodu páté sady si podvrtnul kotník a musel se nechat ošetřit.







"Vedl jsem 2-0, ve třetím setu jsem několikrát vedl 30-0 a řikal si, že je to můj zápas a nemůžu to ztratit. Ale pak se to otočilo. Ve čtvrtém setu jsme neměl žádnou energii. Na začátku pátého setu jsem se dokázal restartovat a opět začal bojovat o každý míč. Pak přišel ten pád a pauza, ale jsem spokojený s tím, jak jsem nakonec zápas ukončil," komentoval Berrettini.



"Carlos hraje fantasticky, neustále se zlepšuje. Má obrovský potenciál, v budoucnu o něm hodně uslyšíme... Neumím si představit, že bych v jeho věku hrál na tak velkém kurtu proti hráči Top 10 a ještě bych to takovým způsobem zvládl. Je fyzicky hodně silný, donutil mě hrát nejlepší tenis," vysekl svému soupeři poklonu Berrettini, který loni po postupu do osmifinále z turnaje odstoupil kvůli zranění břišního svalu.



"Asi je nad kurtem někdo, kdo je proti mě, kdo nechce, abych byl dlouhodobě zdravý. Se zraněními bojuju celou kariéru. Dnes jsem si naštěstí neublížil nijak zásadně a mohl jsem pokračovat," dodal finalista loňského Wimbledonu.







O první čtvrtfinále na Australian Open si Berrettini zahraje s Pablem Carreñem (h2h 0-0). 30letý Španěl zdolal 6-4 7-5 6-7 6-3 amerického debutanta na turnaji Sebastiana Kordu a postupem do osmifinále vyrovnal své maximum na Australian Open.



Ve skvělé formě hrající Gaël Monfils i přes nepříjemný pád v úvodu utkání přehrál 7-6(4) 6-1 6-3 Cristiana Garína, zvládl i sedmý letošní dohraný zápas a bez ztráty jediného setu prošel do osmifinále.



O druhou účast mezi nejlepší osmičkou (2016) se popere s Miomirem Kecmanovičem (h2h 1-0). Srbský tenista měl hned v prvním kole čelit světové jedničce Novakovi Djokovičovi, ten byl ale deprotován a méně zkušený Srb chce pro svého krajana uhrát co nejlepší výsledek.



To se zatím 22letému Kecmanovičovi daří, v dnešním utkání porazil 6-4 6-7(8) 6-2 7-5 nasazeného Lorenza Sonega, postoupil do osmifinále a podruhé vylepšil své maximum na největších podnicích.