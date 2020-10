Nadal regeneroval u golfu. Na Mallorce zazářil na turnaji mezi profíky

Golf je pro Nadala druhou vášní, hendikep má 0,3 a o víkendu dokázal konkurovat profesionálům. V prvním i druhém kole zahrál dva údery nad par, ve třetím normu hřiště (72) překročil o pět ran. Se skóre plus 9 ztratil deset ran na vítězného krajana Sebastiana Garcíu, jemuž ve světovém žebříčku patří 324. místo.

Od golfu se vítěz dvaceti tenisových grandslamů Nadal nyní opět vrátí na kurty a po zisku již 13. trofeje na antukovém Roland Garros se bude připravovat na halový turnaj Masters v Paříž. Na něm může případným 36. titulem z podniků Masters vyrovnat v příštím týdnu rekord Srba Novaka Djokoviče.

