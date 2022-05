Nadal se po bolestivém vyřazení pokusí před Paříží o vše, co je v jeho silách

Chronické problémy s levou nohou sužují Rafaela Nadala v nejoblíbenější části sezony. Deset dnů před útokem na 14. titul z Roland Garros i celkově dvaadvacátý z grandslamů španělský tenista po bolestivém vyřazení z Masters v Římě řekl, že se pokusí udělat vše, co bude v jeho silách, aby na antuce v Paříži byl konkurenceschopný.

"Nejsem zraněný. Jsem hráč žijící se zraněním. Tak to je," řekl Nadal po prohře již ve třetím kole s Kanaďanem Denisem Shapovalovem. Ve čtvrtfinále v Římě bude antukový král chybět teprve podruhé v kariéře a poprvé po 14 letech. Desetkrát Nadal tamní turnaj vyhrál.

Ve čtvrtečním večerním zápase se Shapovalovem ho však od druhého setu limitovalo opět zranění nohy, kvůli němuž musel ukončit minulou sezonu už v srpnu. Do té letošní vstoupil sérií 20 výher, díky níž získal tři tituly včetně Australian Open. Pak jej ale zastavilo zlomené žebro.

"Noha zase bolí jako čert. Začalo to v půlce druhého setu, a pak se s tím už nedalo hrát. Ale nechci snižovat Denisovo vítězství, odvedl dobrou práci," řekl Nadal. Zda bude fit pro Paříž, netuší. "Výzvou jsou pro mě už jen každodenní tréninky. Vezmu si s sebou do Paříže svého doktora. Ale fakt nevím, co bude za pár dnů nebo za týden," dodal nejistě.

Roland Garros začne 22. května.