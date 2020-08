Nadal se už rozhodl. Titul na US Open obhajovat nebude

Organizátoři US Open vpodvečer zveřejnili seznam přihlášených hráčů a mezi nimi chybělo jméno čtyřnásobného šampiona Rafaela Nadala. Ten ve stejnou chvíli na Twitter napsal své vyjádření.



"Po dlouhém přemýšlení jsem se rozhodl letos nehrát na US Open. Situace je na celém světě hodně složitá, počet případů Covidu-19 stoupá a zdá se, že stále ještě nemáme situaci pod kontrolou," uvedl Nadal.



"Víme, že redukovaný tenisový kalendář po čtyřech měsících pauzy je krutý, chápu a děkuji všem za jejich snahu. Tohle rozhodnutí jsem nikdy nechtěl udělat, tentokrát ale poslechnu své srdce a raději v této době nebudu cestovat," dodal Nadal.



34letý Španěl nebude na US Open obhajovat loňské vítězství a útočit na 20. grandslamový titul, kterým by případně vyrovnal rekord Rogera Federera. Zaútočit na historický zápis bude chtít pravděpodobně na přelomu září a října na oblíbeném antukovém Roland Garros.

This is a decision I never wanted to take but I have decided to follow my heart this time and for the time being I rather not travel. pic.twitter.com/8VA0aSACVy — Rafa Nadal (@RafaelNadal) August 4, 2020



Nadal logicky nebude startovat ani na generálce před US Open v New Yorku, kam je letos výjimečně přesunuto Masters 1000 ze Cincinnati. Španěl ale o 2000 bodů za loňský triumf na US Open nepřijde, neboť ATP vzhledem k současné situaci už dříve upravilo systém žebříčku.



Poslední grandslam, na kterém nehrál Nadal ani Roger Federer se uskutečnil na US Open 1999. Švýcar už letošní sezonu předčasně ukončil, neboť se zotavuje z operace kolena. Dva členi z tria Big 3 (Nadal, Federer, Novak Djokovič) chyběli na grandslamu naposledy ve Wimbledonu 2004.



Kromě Nadala a Federera se US Open 2020 nezúčastní ani Francouz Gaël Monfils (9. v ATP), Ital Fabio Fognini (11.), bývalý švýcarský šampion Stan Wawrinka (17.), Australan Nick Kyrgios (40.) a Francouzi Jo-Wilfried Tsonga (49.), Lucas Pouille (58.) a Pierre-Hugues Herbert (71.).



Startu na turnaji ve Flushing Meadows, jenž má za přísných hygienických podmínek začít 31. srpna, se už dříve vzdala světová jednička Ashleigh Bartyová z Austrálie. Na seznamu přihlášených žen nechybějí dvě nejlepší Češky Karolína Plíšková a Petra Kvitová.