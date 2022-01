Nadal se v Melbourne dostal do finále, vyzve ho kvalifikant Cressy

ATP MELBOURNE - Rafael Nadal si už 19. sezonu v řadě zahraje alespoň jedno finále. Na turnaji ATP 250 v Melbourne se do svého celkově 126. finále dostal po výhře nad Finem Emilem Ruusuvuorim. O 89. titul se 35letý Španěl utká s americkým kvalifikantem Maximem Cressym, který pokračuje v životním turnaji.

Rafael Nadal od loňského června, kdy prohrál semifinále na Roland Garros, odehrál už jen srpnový turnaj ve Washingtonu. Poté kvůli problémům s pravou nohou sezonu ukončil.



Před sezonou 2022 odehrál oblíbený předvánoční exhibiční turnaj v Abú Zabí, ale prohrál s Andym Murraym i Denisem Shapovalovem a po návratu domů měl navíc pozitivní test na Covid-19.



Na první akci v novém roce zatím potvrzuje roli favorita. Na turnaji ATP 250 v Melbourne startuje jako jediný hráč Top 20 a pouhé dvě výhry mu stačily k postupu do finále.



Po úvodním vítězství nad Litevcem Ričardasem Berankisem a postupu bez boje přes Tallona Griekspoora si dnes v prvním vzájemném duelu poradil s Emilem Ruusuvuorim. Finského mladíka porazil 6-4 7-5.



Nadal uspěl až po téměř dvouhodinovém boji. Za stavu 6-4 a 5-3 totiž poprvé přišel o podání a cestu k vítězství si zkomplikoval. Za stavu 5-5 navíc musel odvracet brejkbol, ale servis udržel a dalšímu prodloužení zápasu se vyhnul.



"Soupeř dnes odehrál dobrý zápas. Já udělal víc chyb, než bych si představoval, v dalším zápase to musím zlepšit," komentoval Nadal. Každopádně jsem moc rád, že si hned na prvním turnaji v sezoně zahraju finále."



35letý rodák z Mallorky si už 19. rok po sobě zahraje ve finále, celkově 126. v kariéře. Dosud má dvacetinásobný grandslamový šampion ve sbírce 88 trofejí.







Zatímco Nadal v Melbourne odehrál jen dva zápasy, jeho soupeř už šest. Američan Maxime Cressy začínal už v kvalifikaci, dosud ale ztratil jediný set, když ve druhém kole přežil dva mečboly proti krajanu Reillymu Opelkovi.



Dnes Cressy zdolal bez ztráty servisu 7-5 7-6 bývalou světovou trojku Bulhara Grigora Dimitrova. V tie-breaku druhého setu sice prohrával 3-6, ale všechny tři setboly zlikvidoval a sám proměnil až čtvrtý mečbol.



24letý Cressy měl až dosud na kontě jen sedm vyhraných zápasů na okruhu ATP a jedno čtvrtfinále. Tento týden své maximum výrazně vylepšil a může se těšit na premiérový posun do Top 100. Ještě předtím si ale zahraje prestižní s Nadalem.