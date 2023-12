Nadal v neprobádaném terénu. Hlavně žádná očekávání a nevyžadovat od sebe maximum

Pokud budete hledat sportovní celebrity s nejpestřejším seznamem zranění, jistě mezi nimi bude i Rafael Nadal. I vzhledem k fyzicky extrémně náročné hře měl od mládí problémy s koleny a předpovídala se mu krátká kariéra. Ve třiceti letech už hrát nebude, kolena bude mít oddělaná, sýčkovali lékaři a fyzioterapeuti.

Španělský tenista z Mallorky se sice narodil ve znamení blížence, ale povahou je býk. Je houževnatý, silný, pracovitý, nerad se vzdává. Vybavíte si logo jeho vlastní značky? Znázorňuje právě býka.

I proto se černé predikce lékařů nenaplnily. Ještě loni na Roland Garros si dva dny po oslavě 36. narozenin zahrál 30. grandslamové finále a získal tehdy rekordní 22. titul.

Rafael Nadal's X-Ray list of injuries. After today we can add 'left hip' to the list.



I don't even want to think about all the slams and titles he missed out on due to this truckload of physical problems. pic.twitter.com/vw3ZWw17aR