Nadal: Ve 12 letech jsem si musel vybrat. Buď fotbal, nebo tenis

Otec Rafaela Nadala Sebastián je obchodník, otcovi bratři jsou však velcí sportovci.



Miguel Ángel Nadal byl úspěšným profesionálním fotbalistou, v 90. letech odehrál přes dvě stě zápasů za Barcelonu a více než šest desítek utkání za španělskou reprezentaci. Toni Nadal je milovníkem tenisu.



A tak měl malý Rafa v dětství díky strýcům o dostatek pohybu postaráno, neboť hrál tenis i fotbal. Dařilo se mu v obou sportech, ale jednou se musel rozhodnout, kterému sportu se bude věnovat na sto procent.



Když mu bylo 12 let, vybral si tenis a pod vedením Toniho se v následujících dvaceti letech stal jedním z nejlepších tenistů historie. Možná i proto, že ho strýc kvůli úspěchům naučil hrát levou rukou.



"Tenis jsem si vybral, když mi bylo 12 let, protože mi šel lépe. Bylo to těžké rozhodnutí, protože fotbal jsem měl také moc rád, ale teď jsem šťastný za to, jak jsem si vybral," přiznal nyní třiatřicetiletý Nadal, jenž musel dodržovat strýcovu přísnou disciplínu.







Už v 16 letech rodák z Mallorky získal svůj první challengerový titul, když triumfoval v italské Barlettě. Následně při své premiéře na podniku Masters v Monte Carlu vyřadil úřadujícího vítěze French Open Alberta Costu a z kvalifikace prošel do 3. kola. O měsíc později výsledek zopakoval i v Hamburku, kde si vyšlápl na jiného krajana a majitele trofeje pro vítěze Roland Garros - bývalou světovou jedničku Carlose Moyu.



Kvůli zranění loktu pak přišel o Roland Garros a grandslamovou premiéru si tak odbyl až ve Wimbledonu. Nadal v prvním kole zdolal po více než tříhodinové bitvě Chorvata Maria Ančiče a stal se třetím nejmladším vítězem zápasu na trávě v All England Clubu po Borisi Beckerovi a Matsi Wilanderovi.



Aktuálně má druhý hráč světa na kontě 19 grandslamových titulů, což je po Rogeru Federerovi historicky druhý nejlepší výsledek. Dvanáct z nich slavil na Roland Garros, kde poprvé triumfoval v roce 2005 při svém debutu na pařížské antuce dva dny po oslavě 19. narozenin.



Velký fanoušek Realu Madrid Nadal ve vzpomínkách na dětství zmínil také situaci, kdy kvůli strýci Miguelu Ángelovi začal fandit velkému rivalovi Barceloně.



"Když můj strýc hrál za Barcelonu, tak mu celá naše rodina fandila. Přitom předtím jsme všichni podporovali Real Madrid. Ale jakmile strýc odešel z Barcelony, všichni jsme zase fandili jen Realu," dodal vítěz olympijského turnaje v Pekingu 2008 Nadal, jenž se strýcem Tonim před čtyřmi lety otevřeli vlastní tenisovou akademii v rodném Manacoru.