Nadal ve světě bolesti: První zranění v 17 letech, následovalo 16 vynechaných grandslamů

Úvod sezony měl Nadal snový, vždyť v Brisbane porazil i Dominica Thiema. Jenže ve čtvrtfinálovém zápase s Jordanem Thompsonem přišla další nepříjemnost, legendárního Španěla zradil sval v oblasti levé kyčle. Nadal při aktuálním návratu odehrál sedm setů a na kurtu strávil v ostré hře šest hodin a 14 minut.

Držitele 22 titulů na turnajích velké čtyřky po celou kariéru trápí zranění, vynechal kvůli nim 16 dalších grandslamů a ze dvou dalších kvůli zdravotním problémům odstoupil. Důvody byly různé – od problémů s koleny, chodidly či kotníky po trable s břišními svaly a zápěstím. Poslední ve výčtu je trhlina ve stehenním svalu.

Za vše ostatně hovoří výčet Nadalových velkých zdravotních problémů.

Už dva roky po svém debutu ve světě profesionálního tenisu postihly Nadala první zdravotní problémy. Bylo ještě před jeho prvním grandslamem, z French Open se musel odhlásit poté, co si v tréninku přivodil zranění lokte.

Ani napodruhé mu nevyšel start v později milované Paříži. V pouhých 18 letech Nadal vynechal French Open a následně i Wimbledon kvůli zlomené kosti v chodidle.

Poté, co čtyři roky na French Open neprohrál, přichází první nezdar: Skalp fantoma Paříže získává Robin Söderling. Nadal trable tajil, ale v červnu vychází najevo, že trpí zánětem šlach v koleni. To ho připravuje o možnost obhájit wimbledonský titul, který získal o 12 měsíců dříve v epickém finále proti Rogeru Federerovi.

V září je Nadal vyřazen ze semifinále US Open a přiznává, že hrál s natrženým břišním svalem.

Zánět šlach v levém koleni vyřadí Nadala z londýnských olympijských her, kde měl obhajovat čtyři roky staré zlato z Pekingu. Následně španělská hvězda kvůli problémům s levým kolenem vynechává také US Open.

Navzdory problémům se zády se Nadal v lednu probojuje do finále Australian Open, kde je však silnějším hráčem Stan Wawrinka. V únoru už je zase zpět na kurtech, v červenci ho však zranění pravého zápěstí donutí vynechat US Open.

Zranění levého zápěstí nutí již devítinásobného šampiona turnaje odstoupit z French Open. Ve dvou kolech sice ztratil pouhých devět gamů, do třetího utkání už ale nenastupuje a nechává postoupit krajana Marcela Granollerse. Pauza se protáhne i na následný Wimbledon.

V srpnu Nadal předčasně ukončuje sezonu kvůli dalším problémům s levým chodidlem a vysvětluje, že již několik let trpí Mallory-Weissovým syndromem. Toto onemocnění postihuje jednu z kostí v chodidle a způsobuje chronickou bolest. V září se Nadal podrobil operaci.

Poté, co v semifinále turnaje v Indian Wells porazil Carlose Alcarase, prohrává ve finále s Taylorem Fritzem. Následně vynechá několik turnajů včetně Masters v Monte Carlu kvůli prasklině v žebru.

V květnu a červnu Nadal opět musí čelit bolestem v levém chodidle. Po zisku 14. titulu na French Open, který je zároveň 22. grandslamovou korunou, prozrazuje, že si před každým zápasem musí dávat "anestetické injekce", aby nohu uspal, a jen díky tomu může hrát. "Tušíte, že za těchto okolností nemohu a ani už nechci pokračovat ve hraní," vysvětloval.

Přesto za pár týdnů míří do Wimbledonu a dokráčí až do semifinále, jenže na očekávanou bitvu s Nickem Kyrgiosem nedojde. Tentokrát není problémem chodidlo, ale trhlina v břišním svalu. Tu si přivodil ve vyčerpávajícím osmifinále s Fritzem.

V lednu Nadal prohrává ve druhém kole Australian Open a vysvětluje, že ho trápí kyčelní kloub. Původním předpokladem je pauza na šest až osm týdnů, nakonec ale Španěl sezonu ukončí a v průběhu roku absolvuje operační zákrok.

Po téměř roční pauze se Nadal vrací do hry v Brisbane a dostává se do osmifinále, kde prohrává s Jordanem Thompsonem. Cítí bolest v oblasti levé kyčle a vyšetření magnetickou rezonancí odhalí mikrotrhlinu svalu. Odstupuje z Australian Open a vrací se do Španělska, aby se poradil se svým lékařským týmem. "Budu se léčit a odpočívat. Sice mám mikrotrhlinu ve svalu, ale ne ve stejné části, kde jsem měl zranění. A to je dobrá zpráva," uklidňoval fanoušky na sociální síti X.

Hi all, during my last match in Brisbane I had a small problem on a muscle that as you know made me worried. Once I got to Melbourne I have had the chance to make an MRI and I have micro tear on a muscle, not in the same part where I had the injury and that's good news.

Right… pic.twitter.com/WpApfzjf3C — Rafa Nadal (@RafaelNadal) January 7, 2024