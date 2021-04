Nadal začal v Barceloně rozpačitě, s Ivaškou prohrál úvodní set

Minulý týden se Rafaelu Nadalovi nepovedl útok na 12. triumf na antukovém Masters 1000 v Monte Carlu, kde vypadl ve čtvrtfinále s Andrejem Rubljovem. Na stejnou metu nyní útočí na domácím antukovém turnaji ATP 500 v Barceloně.



Hned v úvodním kole měl nečekané potíže se 111. hráčem světa Iljou Ivaškou. V prvním setu přišel dvakrát o podání a sám jediný brejkbol nevyužil. Od druhé sady však začal potvrzovat roli velkého favorita, běloruskému sokovi už nenabídl ani jeden brejkbol a po obratu zvítězil 3-6 6-2 6-4.



"On hrál v prvním setu velmi dobře. Dostal se level, kterému jsem nedokázal konkurovat. Ale pak jsem trochu změnil svou hru a otočil tím celý zápas. Třetí set byl těžký, ale cítil jsem se úplně jinak, než na začátku zápasu. Každopádně jsem musel tvrdě bojovat, abych postoupil," komentoval Nadal, který v Barceloně i pošestnácté vyhrál svůj úvodní zápas.



"Aspoň trochu se můžu zlepšit úplně ve všem," reagoval Nadal s úsměvem na otázku, co musí před dalším zápasem zlepšit. "Ale věřím, že nejsem daleko od mnohem lepších výkonů. Musím do toho dát správnou energii a tvrdě pracovat. Věřím, že najdu řešení, jak se zlepšit," dodal 34letý Španěl.



O postup do čtvrtfinále si Nadal zahraje s Keiem Nišikorim, kterého před pěti lety porazil ve finále a ve vzájemné bilanci s ním vede 11-2. Japonský šampion z let 2014 a 2015 v Barceloně vyhrál už dva třísetové duely, po Argentinci Pellovi dnes zdolal 7-6 4-6 6-1 nasazeného Chilana Christiana Garína.







Tři dny po zisku první trofeje z turnaje Masters 1000 předvedl suverénní výkon Stefanos Tsitsipas. Šampion z Monte Carla vstoupil do katalánského podniku snadným vítězstvím 6-0 6-2 nad domácím Jaumem Munarem a připsal si šestou výhru v řadě.



"Podmínky dnes nebyly optimální, ale vyrovnal jsem se s tím dobře. Cítil jsem, že míčky trefuju čistě. Myslím, že jsem zahrál i dost winnerů," pochvaloval si rozjetý Tsitsipas.



V osmifinále se druhý nasazený Řek střetne s australským vrstevníkem Alexem de Minaurem, s nímž ze sedmi vzájemných duelů prohrál pouze jeden na trávě.



Andrej Rubljov při posledních třech startech v Barceloně nevyhrál jediný zápas a vždy skončil po třísetové porážce v prvním kole kvalifikace. Do letošního ročníku vstoupil úspěšně, když si poradil 6-4 6-3 s italským lucky loserem Federicem Gaiem. S výkonem ale spokojený nebyl.



"Bylo to hodně o psychice. Sám jsem se zbytečně dostával pod tlak. Po Monte Carlu jsem rád, že jsem vyhrál a víc bych se v tom nepitval. Doufám, že v dalších zápasech se budu zlepšovat," uvedl Rubljov, který si v neděli v Monte Carlu zahrál poprvé ve finále turnaje Masters.



Třiadvacetiletý Rus ve svém prvním osmifinále ve španělské metropoli narazí na domácího Alberta Ramose (h2h 2-1). Levoruký Španěl si poradil dvakrát 6-4 s Francouzem Adrianem Mannarinem.



Na povedené vystoupení z Monte Carla, kde i díky skalpu Djokoviče postoupil až do semifinále, nenaváže Dan Evans. Na španělské antuce britský tenista skončil hned po svém úvodním vystoupení, když s Francouzem Corentinem Moutetem prohrál 4-6 7-5 3-6.



Moutet si o čvrtfinále zahraje se světovou devítkou Diegem Schwartzmanem. Čtvrtý nasazený Argentinec dnes zdolal 3-6 7-5 6-1 Američana Francese Tiafoea, přestože prohrával 3-6 a 3-5. K mečbolu však soupeře nepustil, získal 10 z posledních 11 gamů a poprvé v Barceloně postoupil mezi šestnáctku nejlepších.



Fabio Fognini ve svém úvodním zápase prohrál s domácím Bernabem Zapatou prvních devět gamů, pak sice otočil vývoj druhého setu z 0-3 na 4-3, ale za stavu 0-6 a 4-4 byl kvůli nesportovnímu chování (slovní urážka rozhodčího) diskvalifikován.



Félix Auger-Aliassime vstoupil do letošního antukového jara s Tonim Nadalem ve svém týmu. Zatímco před týdnem na Masters v Monte Carlu se loučil po úvodním zápase, v Barceloně vstup do turnaje zvládl. Dvacetiletý Kanaďan po obratu porazil 4-6 6-3 6-0 italského mladíka Lorenza Musettiho, který dohrával zraněný.



V osmifinále na Augera-Aliassima čeká derby proti krajanu Denisi Shapovalovovi (h2h 2-3), kterého porazil v lednu na Australian Open i v jediném střetnutí na antuce (v Madridu 2019).





• ATP 500 BARCELONA •

Španělsko, antuka, 1.702.800 dolarů

středeční výsledky (21. 04. 2021) • Dvouhra - 2. kolo • Nadal (1-Šp.) - Ivaška (Běl.) 3-6 6-2 6-4 Tsitsipas (2-Řec.) - Munar (Šp.) 6-0 6-2 Rubljov (3-Rus.) - Gaio (It.) 6-4 6-3 Schwartzman (4-Arg.) - Tiafoe (USA) 3-6 7-5 6-1 Carreňo (6-Šp.) - Thompson (Austr.) 6-4 6-0 Zapata (Šp.) - Fognini (9-It.) 6-0 4-4 / diskvalifikace Auger-Aliassime (10-Kan.) - Musetti (It.) 4-6 6-3 6-0 Nišikori (Jap.) - Garín (13-Chile) 7-6(5) 4-6 6-1 De Minaur (14-Austr.) - Bublik (Kaz.) 7-6(3) 6-2 Moutet (Fr.) - Evans (16-Brit.) 6-4 5-7 6-3 Ramos (Šp.) - Mannarino (Fr.) 6-4 6-4