Fognini v Barceloně nadával a byl diskvalifikován. Nic jsem neudělal, brání se

Fognini v prvním setu utrpěl za 28 minut kanára a ve druhém prohrával už 0-3. Vývoj druhé sady se mu sice podařilo otočit, jenže za stavu 4-3 mu jeden z čárových rozhodčích již poněkolikáté zahlásil přešlap při podání. Třiatřicetiletý Ital v tu chvíli ztratil nejen servis, ale i nervy.

Čárový rozhodčí upozornil na jeho nadávky a Fognini, který už dříve v zápase dostal varování, byl diskvalifikován. Sedmadvacátý hráč světa to neunesl, při odchodu z kurtu zničil raketu a křičel: "Nic jsem mu neřekl". Žádný prokazatelný důkaz jeho viny dosud zveřejněný nebyl.

Bývalý devátý hráč světa se obhajoval i na tiskové konferenci. Přestože si uvědomuje, že nepatří mezi slušňáky, má svědomí čisté.

"Jsem velmi překvapený a smutný z toho, co se stalo, protože jsem tady kvůli tomu, abych hrál tenis. Jsem velmi překvapený rozhodnutím. Je to něco nevysvětlitelného. Zaplatil jsem za něco, co jsem neudělal," prohlásil Fognini.

"Vím, že někdy kolem mě létají různé kletby, ale neříkám to někomu, abych mu ublížil a zneuctil ho. Věřte mi nebo ne, ale jsem velmi zklamaný, protože jsem dnes nic špatného neudělal," dodal manžel bývalé vítězky US Open Flavie Pennettaové.

Pro Fogniniho nejde o první vyloučení z turnaje. V roce 2017 při prohře ve dvouhře na US Open rovněž urazil rozhodčí a po vyřazení dostal pokutu 24 tisíc dolarů a po diskvalifikaci nemohl nastoupit ve čtyřhře.

Fabio Fognini has been defaulted in Barcelona. pic.twitter.com/FkJWWElEQZ — Tennis GIFs (@tennis_gifs) April 21, 2021

Fognini se dnes stal čtvrtým aktivním hráčem, který byl diskvalifikován během zápasu hlavní soutěže na okruhu ATP. Jedním z nejznámějších případů vyloučení v tenise, které není často vídaným trestem, je byla Novaka Djokoviče na loňském US Open. První hráč světa v osmifinálovém utkání trefil míčkem čárovou rozhodčí.

Diskvalifikováni byli také Kanaďan Denis Shapovalov (Davis Cup 2017) a Australan Nick Kyrgios (Řím 2019). Kvůli nesportovnímu chování poznala pocit diskvalifikované rovněž Češka Tereza Martincová (Petrohradu 2017)

Así se fue de la cancha Fabio Fognini. Es el cuarto jugador en actividad que es descalificado:

-Denis Shapovalov ( Copa Davis 2017)

-Nick Kyrgios (Masters 1000 Roma 2019)

-Novak Djokovic (Us Open 2020)

-Fabio Fognini (Barcelona 2021)pic.twitter.com/SfEZJTQl2H — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) April 21, 2021