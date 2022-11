Nadal zakončil sezonu i Turnaj mistrů výhrou, v Turíně přehrál jistého vítěze skupiny Ruuda

Rafael Nadal posbíral všechny letošní úspěchy v úvodní půlce sezony, v té druhé se naopak úřadující šampion Australian Open a French Open často trápil zdravotně a po odstoupení před semifinálovým utkáním ve Wimbledonu odehrál jen devět zápasů s negativní bilancí 4-5.

Na Turnaji mistrů v Turíně, kde útočil na post světové jedničky a pojedenácté na první triumf na akci pro osm nejlepších tenistů roku, nesebral set Taylorovi Fritzovi ani Félixovi Augerovi-Aliassimemu, dokonce ani jednomu neprolomil servis, a už před dnešním duelem byl bez šance na postup do semifinále. Jeho poslední protivník v aktuální sezoně Casper Ruud, s nímž v následujících týdnech sehraje několik exhibičních soubojů, měl naopak jistotu prvenství v Zelené skupině.

Třiadvacetiletý Nor už po skončení úterního programu avizoval, že do dnešního zápasu nepůjde naplno. O 13 let staršího Nadala nechal tvořit hru, za stavu 4-4 nevyužil ani jeden ze dvou brejkbolů, v dalším průběhu už se k žádné příležitosti nedostal a ve 12. gamu obou setů se chybami či nedůraznou hrou připravil o vlastní podání.

Nadalovi dnes hrozilo, že poprvé po 19 letech prohraje pětkrát po sobě a podruhé zakončí Turnaj mistrů s bilancí 0-3 ve skupině. Rekordman v počtu grandslamových trofejí však ani jeden ze scénářů nepřipustil. Navíc ještě nikdy v kariéře neuzavřel sezonu bez jediné výhry na halových betonech, pokud se tedy v těchto podmínkách představil.

"V trénincích mi to šlo, ale asi mi chyběly zápasy, abych byl tam, kde bych si přál. Po šesti těžkých měsících jsem si nejspíš dostatečně nevěřil. Tak to prostě je. Musím přijmout, že sezona neskončila tak, jak bych chtěl. Ale aspoň skončila výhrou. Poslední zápas roku je důležitý, takže jsem za ni rád... byl jsem schopný porazit skvělého hráče," řekl Nadal v rozhovoru na kurtu.

Ruud, jenž nezvládl ani osmé měření sil s hráči Top 3 a nezískal proti nim ani jeden z 20 setů, se svého příštího soupeře dozví až zítra večer po skončení klání mezi Stefanosem Tsitsipasem a Andrejem Rubljovem. Vítěz druhé skupiny Novak Djokovič naopak bude znát jméno dalšího protivníka už dnes večer, kdy se v posledním utkání Zelené skupiny o semifinále poperou Félix Auger-Aliassime s Taylorem Fritzem (PREVIEW).