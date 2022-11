Fritz vyhrál bitvu debutantů s Augerem-Aliassimem a je v semifinále Turnaje mistrů

Taylor Fritz letos získal tři tituly včetně první trofeje z turnaje Masters 1000 (Indian Wells), poprvé se prodral do Top 10 a díky odhlášení světové jedničky Carlose Alcaraze se jako první náhradník kvalifikoval na Turnaj mistrů.



A na něm prožívá úspěšný debut. V Turíně odstartoval dvousetovou výhrou nad Rafaelem Nadalem, pak sice podlehl v tie-breaku třetího setu Casperu Ruudovi, ale dnes vyhrál přímý souboj o 2. místo ve skupině s Félixem Augerem-Aliassimem.



Poslední zápas Zelené skupiny dlouho nabízel úspěšné gamy hráčů na servisu. Během prvních dvou setů se k brejkbolům dostal pouze Auger-Aliassime, ale ani jednu ze tří šancí v druhé hře druhé sady nevyužil. Rozhodovaly tak tie-breaky. První získal Fritz a ve druhém vedl 4-2, jenže udělal první dvojchybu, znervózněl a zápas neukončil.



25letý Američan přesto našel cestu k vítězství. Za stavu 3-2 ve třetím dějství se dostal k prvním brejkbolům, celkově čtvrtou příležitost proměnil v premiérový brejk utkání a náskok už nepustil. Duel ukončil ziskem čtyř gamů v řadě a po 2 hodinách a 47 minutách boje zvítězil 7-6 6-7 6-2.



"Byl to neuvěřitelný zápas. Na to, v jakých podmínkách se tu hraje, jsme předvedli spoustu dlouhých výměn. Oba jsme dobře podávali a jsem moc rád, že jsem závěru našel cestu k vítězství," radoval se unavený Fritz.



První americký účastník Turnaje mistrů od roku 2018 (John Isner v Londýně) se stal prvním americkým semifinalistou od roku 2017 (Jack Sock v Londýně). Posledním finalistou byl v roce 2006 James Blake (Šanghaji) a posledním šampionem se stal již v roce 1999 Pete Sampras (Hannoveru).



"Jsem moc šťastný, že jsem sem mohl vůbec přijet. Věděl jsem, že to tady bude hodně těžké, ale odehrál jsem tři velmi dobré zápasy a teď jsem nadšený, že jsem mezi čtyřkou nejlepších," dodal rodák z Kalifornie, který vyrovnal letošní bilanci s hráči elitní desítky na 6-6



V semifinále Fritz vyzve pětinásobného vítěze Turnaje mistrů Srba Novaka Djokoviče, kterého v pěti vzájemných duelech ani jednou neporazil. Potrápit ho dokázal jen na loňském Australian Open.



Vítězství v Zelené skupině měl už po dvou zápasech jistou Casper Ruud, nic na tom nezměnila ani dnešní porážka s Rafaelem Nadalem. Nor si na soupeře pro sobotní semifinále musí počkat do zítra, kdy bude sledovat souboj mezi Stefanosem Tsitsipasem a Andrejem Rubljovem.

• TURNAJ MISTRŮ •

Turín, Itálie, tv. povrch / hala, 14.750.000 eur

čtvrteční výsledky (17. 11. 2022) • Zelená skupina • Nadal (1-Šp.) - Ruud (3-Nor.) 7-5 7-5 Fritz (8-USA) - Auger-Aliassime (5-Kan.) 7-6(4) 6-7(5) 6-2 Pořadí skupin • Červená skupina • Ram/Salisbury (2-USA/Brit.) - Rojer/Arévalo (3-Niz./Salv.) 3-6 7-6(4) 10-5 Glasspool/Heliövaara (6-Brit./Fin.) - Granollers/Zeballos (7-Šp./Arg.) 6-0 6-4 Pořadí skupin