Nadalovi návrat nevyšel. V Cincinnati nestačil hned na Čoriče a připsal si svou nejhorší porážku po pěti letech

Rafael Nadal nehrál od začátku července, kdy musel kvůli natrženému břišnímu svalu odstoupit z Wimbledonu před semifinále proti Australanovi Nickovi Kyrgiosovi. V Cincinnati se chtěl 36letý Španěl naladit na blížící se US Open. "Do New Yorku zbývá týden a půl. Je smutné, že už tady nebudu pokračovat. Potřebuju se dostat do grandslamového módu," řekla světová trojka po vyřazení.

Zápas trval téměř tři hodiny, navíc ho v prvním setu na půldruhé hodiny přerušil déšť. Držitel rekordních 22 grandslamových titulů nevykazoval žádné známky zdravotních omezení. "Potřebuju trénink, potřebuju lépe returnovat a potřebuju dny. Samozřejmě je při návratu lepší vyhrát, ale nebyl jsem dostatečně připravený. Hlavní je zůstat zdravý, tohle zranění je složité. Musím to brát krok za krokem," řekl vítěz turnaje v Cincinnati z roku 2013, který si dnešním nezdarem oddálil možný comeback na tenisový trůn.

Rodák z Manacoru zaznamenal svou žebříčkově nejhorší porážku od Stockholmu 2006 (#690 Joachim Johansson) a s tenisty figurujícími mimo Top 100 první od Masters v Montréalu 2017 (#143 Denis Shapovalov), navíc poprvé od Šanghaje 2016 nezvládl vstup do turnaje. Poprvé v kariéře pojede do New Yorku s jediným odehraným přípravným duelem.

Borna Čorič se v polovině března vrátil po roční pauze a dosáhl na své teprve čtvrté vítězství na hlavním okruhu, na této úrovni je jeho letošním maximem čtvrtfinále na antuce v Hamburku. Bývalý 12. tenista světa si ve středu připsal svůj první skalp Top 10 od předloňského US Open a celkově patnáctý. Nadala dokázal v Cincinnati porazit i podruhé (osmifinále 2016, 6-1 6-3). Nyní je po Novakovi Djokovičovi a Nikolajovi Davyděnkovi teprve třetím hráčem, který má s Nadalem po alespoň pěti odehraných soubojích pozitivní vzájemnou bilanci.

Pětadvacetiletý talentovaný Chorvat v osmifinále potká dalšího Španěla Roberta Bautistu. S 34letým veteránem může srovnat účty, poslední dva souboje s ním vyhrál.

.@borna_coric defeats [2] #Nadal 7-6(9) 4-6 6-3 in 2h, 52m to reach 3R @CincyTennis for 1st time since 2016 (QF). #Coric hit 12 aces, won 67% of 2nd serve pts en route to his 3rd win in 5 meetings vs Nadal.



Next: 3-4 H2H (2-1 on hard) vs [15] @BautistaAgut (d Q-Giron 6-3 6-3). — ATP Media Info (@ATPMediaInfo) August 18, 2022

Masters v Cincinnati přišlo i o další hvězdu a bývalou světovou jedničku. Dvojnásobný šampion a Andy Murray ve druhém kole narazil na Camerona Norrieho, v utkání si vypracoval více brejkbolů (11-6), jenže krajanovi sebral servis pouze dvakrát a více než dvouapůlhodinovou bitvu prohrál 6-3 3-6 4-6. Nasazená devítka Norrie bude v osmifinále čelit domácímu teenagerovi Benovi Sheltonovi.

Devatenáctiletý Američan před pár týdny v Atlantě zvládl svůj debut na hlavním okruhu, v Cincinnati vyhrál svůj premiérový zápas na Masters a teď má na kontě svou první vítěznou sérii na této úrovni a také první skalp hráčů Top 10. Až 229. tenista světa startující na divokou kartu v Ohiu šokoval výhrou 6-3 6-3 nad světovou pětkou Casperem Ruudem.

Nick Kyrgios v posledních třech zápasech nebyl ve své kůži a náročný program si zřejmě vybírá svou daň. Finalista nedávného Wimbledonu, který před dvěma týdny ve Washingtonu slavil svůj první triumf po přesně třech letech, jasně prohrál rozhodující set před týdnem ve čtvrtfinále v Montréalu, v Cincinnati měl na úvod potíže s Alejandrem Davidovichem a ve středu v utkání druhého kola schytal výprask 3-6 2-6 od Taylora Fritze. Američan v osmifinále vyzve ruskou dvojku Andreje Rubljova (H2H 3-1).

Stefanos Tsitsipas před týdnem nezvládl úvodní duel na Masters v Montréalu, ale v Cincinnati začal suverénní výhrou. Čtvrtý nasazený nečelil brejkbolu, pomohl si 14 esy a Filipa Krajinoviče přehrál jasně 6-3 6-4. V osmifinále změří síly s Diegem Schwartzmanem a pokusí se ve vzájemné bilanci dostat do vedení.

Po šampionovi předchozí akce v Montréalu Pablovi Carreñovi nezvládl úvodní zápas v Cincinnati ani finalista Hubert Hurkacz. Nejlepší polský tenista podlehl 6-7(5) 7-6(5) 2-6 domácímu Johnovi Isnerovi, který si připsal svůj první skalp Top 10 po více než roce. V osmifinále se utká se Sebastianem Kordou (H2H 0-2), Američan s českými kořeny na čtvrtý pokus našel recept na krajana Francese Tiafoea.

Denis Shapovalov se v úterý dočkal teprve druhé výhry od senzačního skalpu Rafaela Nadala na květnovém podniku v Římě a ve středu první vítězné série. Třiadvacetiletý Kanaďan přitom prohrával o set a dva brejky s Tommym Paulem, od stavu 3-6 1-4 však ztratil už jen tři gamy a Američana nakonec zdolal 3-6 6-4 6-3. V osmifinále vyzve světovou jedničku Daniila Medveděva. S ruským tenistou má vyrovnanou bilanci.

Další osmifinálové souboje obstarají Marin Čilič s Carlosem Alcarazem a Félix Auger-Aliassime s Jannikem Sinnerem.