Nadalovi se opět zkomplikovala příprava na French Open. Návrat znovu odkládá, hrát nebude ani v Madridu

Nadal si v utkání druhého kola Australian Open, kde obhajoval titul, přivodil zranění druhého stupně v kyčelním svalu a od té doby marně usiluje o návrat na kurty, ačkoli rekonvalescenci v posledních týdnech prokládá tréninkovými dávkami.

Původně měl být mimo hru šest až osm týdnů, ale léčba stále neprobíhá podle plánu. Šestatřicetiletý Španěl tak na turnajích chybí už přes tři měsíce a každým týdnem se mu více komplikuje příprava na jeho nejúspěšnější major French Open. Na pařížské antuce posbíral 14 ze svých 22 grandslamových titulů.

"Zpočátku to mělo být šest až osm týdnů a teď je to už čtrnáct. Situace není taková, jakou bychom očekávali. Přitom jsme léčbu dodržovali na 100 procent. Týdny plynou a já jsem si představoval, že budu hrát na turnajích, které jsou v mé kariéře nejdůležitější, tedy v Monte Carlu, Barceloně, Madridu, Římě a na French Open. Letos jsem zmeškal už Monte Carlo i Barcelonu a bohužel nebudu moct být ani v Madridu," uvedl ve videu na sociálních sítích.

Nadal sounds very concerned. He was initially told the injury would be healed in 6-8 weeks. He is entering his 14th. Says he now changed his treatment. Goal is obviously Roland Garros. pic.twitter.com/rRIXXmkcYZ