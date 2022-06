Nadalův boj s osudem. Blíží se poslední sezona tenisového krále?

Je to jen pár dní, co Rafael Nadal oslavil 36. narozeniny. A k tomu počtrnácté vyhrává slavné French Open a získává rekordní dvaadvacátý grandslamový titul. To vše dávno poté, co měl být už řadu let v tenisovém důchodu. "Jestli bude hrát Rafa i po třicítce? Určitě ne, dávám mu maximálně tři sezony." Tak v roce 2009 odpovídal pro iDNES na otázku ohledně budoucnosti rodáka z Mallorky uznávaný český fyzioterapeut Michal Novotný.

Naštěstí pro samotného Španěla, ale především pro celý tenis, se jeho slova nenaplnila. Nejlepší antukář v historii i navzdory všem předpokladům boří veškeré tenisové hranice i rekordy. Cena, kterou za to však platí, je vysoká. "Nehraju prakticky nikdy bez bolesti, hraju jen díky injekcím," přiznal několikrát během letošního French Open španělský šampion.

Kromě už tradičních problémů s koleny ho od mládí trápí chronické onemocnění nohy, tzv. Müller-Weissův syndrom. Jedná se o degenerativní onemocnění způsobující deformaci jedné z kostí v chodidle, což způsobuje prakticky nepřetržité bolesti.

Právě na tomto základě se zvláště ve španělských médiích vyrojila celá řada spekulací o možném konci Nadalovy kariéry. "Levé Rafovo chodidlo je kvůli nedostatečnému prokrvování ve velmi vážném stavu. Odumírá mu tkáň a bude muset podstoupit operaci. To může znamenat konec kariéry," psal například španělský deník Marca.

To později potvrdil i samotný tenisový král. "Velký chirurgický zákrok mi nezaručuje, že budu znovu konkurenceschopný a bude trvat dlouho, než se vrátím. Bude tam radiofrekvenční injekce do nervu a pokus o jeho lehké spálení. To by mohlo na delší dobu fungovat. Pokud to zabere, budu v tom pokračovat. Pokud ne, bude to jiný příběh," říkal tenisový šampion.

Ve hře tak navzdory původním předpokladům zůstává i účast ve Wimbledonu, který začíná již 27. června. "Pokud bude mé tělo připravené na Wimbledon, pak tam pojedu. Je to soutěž, v níž nechcete chybět," dodal na tiskové konferenci po vítězném pařížském finále Nadal.



Zdravotní trable? Rafa zažívá sezonu snů

S celou řadou různých zdravotních problémů bojoval legendární Španěl nejen před letošním čtrnáctým pařížským triumfem, ale prakticky od loňského Roland Garros, kde podlehl v semifinále Djokovičovi. Poté odehrál jen srpnový turnaj ve Washingtonu a tenisový rok 2021 pro něj skončil.

Kromě problémů s levým chodidlem se potýkal i s vážným průběhem koronaviru, na kurty se tak vrátil až v lednu letošního roku v přípravném turnaji na Australian Open v Melbourne, který bez ztráty setu vyhrál. A dál? Fantastická cesta za 21. grandslamovým titulem zůstane v paměti fanoušků nejen kvůli rekordnímu zápisu, ale i nezapomenutelné finálové bitvě s Medveděvem.

"Před měsícem a půl jsem nevěděl, jestli budu moci ještě znovu hrát. Bezpochyby je tohle jeden z nejemotivnějších měsíců v mé tenisové kariéře," těžko skrýval po zápase dojetí Nadal.

Následoval triumf v Acapulcu a cesta až do finále turnaje v Indian Wells, kde už zraněný Nadal podlehl Fritzovi. Únavová zlomenina žebra vystavila Španělovi stopku na šest týdnů a znamenala jeho první porážku v sezoně po neuvěřitelných dvaceti vyhraných duelech.

V přípravě na "své" French Open podlehl v Madridu ve čtvrtfinále svému očekávanému nástupci Carlosi Alcarazovi a v Římě padl ve třetím kole s Shapovalovem. A pak už přišla vzpomínaná pařížská jízda za čtrnáctým pařížským titulem. Nezničitelný španělský toreador tak navzdory všemu prožívá jednu ze svých nejlepších sezon kariéry.

Nejstarší šampion v historii French Open kariéru končit nehodlá, i on však ví, že životní priority jsou jinde. "Nechci se znovu dostat do této pozice, kdy hraju pod prášky a injekcemi. Může se to stát jednou, ale ne pravidelně. Není to životní filozofie, kterou bych se chtěl řídit," má jasno legenda.