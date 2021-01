Naděje pro Strýcovou, Siniakovou, Krejčíkovou a Macháče? Z přísné karantény by mohli být propuštěni

Vláda státu Victoria i přes tři nové pozitivní testy na covid-19 (celkem jich je už devět) mezi účastníky Australian Open uvažuje o tom, že by některé hráče propustila z přísné karantény, ve které se momentálně nachází přes 70 tenistů včetně Barbory Strýcové, Kateřiny Siniakové, Barbory Krejčíkové a Tomáše Macháče. Propuštění hráči by tak měli možnost stejně jako většina jejich kolegů na pět hodin opustit hotel a trénovat na kurtech.

Strýcová, Siniaková, Krejčíková a Macháč měli tu smůlu, že letěli na palubě s člověkem, jehož test na přítomnost koronaviru byl pozitivní. Všichni čtyři a další desítky tenistů se tak museli uchýlit do velmi přísné karantény a na rozdíl od mnoha svých kolegů nemohou hotelový pokoj opustit ani na povolených pět hodin denně a trénovat na kurtech.

Podle premiéra státu Victoria Daniela Andrewse by ale spousta tenistů mohla přejít z přísnější karantény do té obvyklé. "Pokud bylo například třicet lidí v letadle, kde byl zaznamenán jeden případ koronaviru, který už ale není považován za aktivní, pak by ti lidé mohli být propuštěni z přísné karantény," citovala Andrewse agentura AP.

Po zmírnění karantény a změnách volají hlavně sami tenisté, například i světová jednička Novak Djokovič. Požadavky na zmírnění pravidel či změny však zatím nebyly vyslyšeny. Účastníci Australian Open si na sociálních sítích hodně stěžovali, že pravidla byla po jejich příletu do Austrálie upravena a zpřísněna. Podle mnohých nebyla o této verzi přísné karantény vůbec řeč, kdyby ano, hned několik by si cestu na australský kontinent pořádně rozmyslelo.

Muži dokonce žádali, aby byli jejich zápasy na Australian Open zkráceny na dva vítězné sety namísto tří, jelikož možnosti tréninku jsou velmi omezené a hrozí větší riziko zranění. To však ředitel úvodního grandslamu sezony Craig Tiley odmítl. "Jsme grandslam. Takže se držíme toho, že muži budou hrát na tři a ženy na dva vítězné sety."

Tiley nicméně uznal, že tenisté a tenistky v karanténě mají kvůli nemožnosti trénovat velkou nevýhodu. "Ano, z pohledu přípravy to není to férové. Ale snažíme se dělat všechno, aby v rámci možností měli všichni stejné podmínky," uvedl funkcionář.

Tiley kvůli tomu měl videohovor s 500 hráči a prohlásil, že většina z nich včetně bývalé světové jedničky Viktorie Azarenkové opatření proti šíření koronaviru podporuje. "Uvědomují si, že musí něco obětovat, aby mohli hrát o osmdesát milionů australských dolarů v odměnách," řekl.