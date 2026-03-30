Naprostý zmar. Halys po parádních výkonech z Miami vyhořel na hráči z osmé stovky
Bennani – Halys 6:4, 6:7, 6:2
Měla to být s lehkou nadsázkou rozcvička před mnohem složitějšími duely. Ostřílený Halys vyfasoval do prvního kola dvěstěpadesátky v Maroku domácí naději, osmnáctiletého mladíka Bennaniho. Ten se do turnaje pochopitelně dostal na základě divoké karty, už teď ale může říct, že ji využil s plnou parádou.
Halys přitom za sebou vůbec nemá špatný turnaj. Na Masters v Miami skončil až v osmifinále na raketě Alexandera Zvereva. Z Floridy však poslal domů kromě jiných i Alejandra Davidoviche.
Duel s o 641 míst hůře postaveným domácím mladíkem tak pro něj měl být pouhou formalitou. V prvním setu to ale byl právě favorizovaný Halys, kdo za stavu 4:5 přišel jako první o servis, a tím pádem i o úvodní sadu 4:6.
Kdo by však čekal Francouzovo probuzení, byl pořádně překvapen. V naprosto vyrovnané druhé sadě ani jeden z tenistů o svůj servis nepřišel, o výsledku tak musela rozhodnout zkrácená hra. V ní přece jen prodal své zkušenosti Halys a po boji ji vydřel v poměru 7:5.
Marockého mladíčka však ztracený set ani na chvilku nezlomil. V předtuše favoritova mizerného dne vlétl výborně i do závěrečného dějství. Halysovi vzal podání ve třetí hře, to samé si zopakoval i v páté a dostal se do šokujícího vedení 5:1.
Zaskočený favorit už se na žádný odpor nezmohl. Sadu ztratil 2:6, celý zápas pak za dvě hodiny a 19 minut 1:2 na sety, a s turnajem se tak rozloučil.
Bennani si tak ve druhém kole vyzkouší souboj s dalším velkým favoritem, Němcem Yannickem Hanfmannem.
Výsledky mužské dvouhry na turnaji ATP 250 v Marrákeši
