Právník Vondroušové neskrýval naštvání: Určitě by se měla odvolat, má velkou šanci
Byl to šok nejen pro Česko, ale vlastně pro takřka celý tenisový svět. Nicméně jsou tu i tací, kterým čtyřletý zákaz od Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu (ITIA) přijde logický, protože odmítnout dopingový test znamená v podstatě to samé, jako mít pozitivní nález.
V tuto chvíli platí, že Vondroušová, která zítra oslaví 27. narozeniny, se může na kurty vrátit nejdříve 21. června 2030. "Nebudu se tajit tím, že jsem momentálně na ITIA naštvaný. Spíše ale kvůli tomu, s jakým ledovým klidem chtěli Markétě ukončit kariéru. Prostě prohlásili, že tohle je úmyslné odmítnutí, za to jsou čtyři roky a děkujeme za pozornost," uvedl Exner v rozhovoru pro iSport.
Hlavním problémem jsou dvě rozdílné etapy této dopingové kauzy. Na incident došlo loni v prosinci a Vondroušová nejprve komisařku vyfotila a na sociálních sítích ji poté zkritizovala. Komisařka totiž přišla na kontrolu mimo hodinové časové okno, což ale pravidla umožňují.
Letos se situace změnila a Vondroušová odmítnutí testu odůvodnila akutní stresovou reakcí a generalizovanou úzkostnou poruchou. I tak podle Exnera nerozhodl nezávislý tribunál správně. "Vnímám to tak, že ITIA i nezávislý tribunál daly přednost ochraně systému před zvážením specifického lidského příběhu," řekl.
Pověst Vondroušové je v troskách a její kariéra zřejmě skončila
Wimbledonská šampionka je verdiktem zrdcená a prohlásila, že zatím netuší, zda se bude odvolávat. Její právník Exner je ale spíš naštvaný a odvolání k Mezinárodnímu arbitrážnímu soudu by jí doporučil.
"Myslím si, že Markéta má o něco větší šanci na úspěch, pokud se rozhodne odvolat k CAS. Řekl jsem jí to hned a doporučím jí to znovu. Takovým likvidačním trestem, který si podle mě vůbec nezasloužila, by to skončit nemělo. Rozhodnutí bude samozřejmě na ní."
Pokud se Vondroušová odvolá, bude mít dva hlavní argumenty. Zaprvé stav svého duševního zdraví a zadruhé pochybení komisařky, která v podstatě přiznala, že se vůbec nelegitimizovala a jednalo se o její první kontrolu, během níž hned několikrát pochybila.
Česká tenistka se zřejmě rozhodne brzy po vydání kompletního rozsudku, který poskytne ještě víc informací k danému případu.
Rozsáhlá zpověď Vondroušové
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