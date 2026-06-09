Návrat královny! Serena Williamsová s Mbokovou slaví v Londýně postup
Mboková/S. Williamsová – Melicharová-Martinezová/Routliffeová 7:6, 6:2
US Open 2022. To byl poslední turnaj, na kterém si legendární Serena Williamsová zahrála. Po čtyřech letech se držitelka 23 grandslamových titulů vrátila do akce. A úvod zápasu po boku Mbokové jí vyšel na výbornou. Po vyhraném podání Kanaďanky si ostře sledovaný pár poradil i na returnu, vzal Routliffeové servis a šel do vedení 2:0. Poté si svůj servis s lehčími problémy udržela i Williamsová a americko-kanadský debl vedl už o tři hry. Následně se na výsledkovou tabuli zapsala vyhraným servisem i brněnská rodačka Melicharová-Martinezová a snížila manko na 1:3.
Za stavu 4:2 to byla do té doby velmi dobře hrající Williamsová, kdo zaváhala. Američanka zakončila game na svém podání dvojchybou a rázem byl rozdíl mezi oběma páry jen jediné hry. Třetí nasazený pár se dostával do tempa, získal třetí game v řadě a bylo vyrovnáno. Hvězdná Američanka se začala lehce trápit na síti, když zkazila několik volejů, od základní čáry ji držela agresivně hrající Mboková. Ta si především díky výbornému servisu vyhrála podání a zastavila tak rozlet soupeřek.
Ani jedna z tenistek už na svém podání nezaváhala a první sada tak dospěla do tie-breaku. Americko-novozélandskému páru ale vstup do něj vůbec nevyšel. Několika lacinějšími chybami pustil soupeřky do vedení 4:1 a ty už náskok nepustily. Zkrácenou hru Williamsová s Mbokovou získaly 7:2 a po 54 minutách šly do vedení 1:0.
První důležitý moment druhé sady přišel ve třetí hře při podání nejisté Routliffeové. Ta se při svém servisu dostala do stavu 15:40, druhý brejkbol už neodvrátila a soupeřky tak šly po potvrzeném brejku Williamsové do vedení 3:1. Čtyřiačtyřicetiletá Serena svou kvalitu ukazovala především při hře od základní čáry, s drobnými problémy se naopak potýkala síti.
Rozhodující moment přišel opět při podání novozélandské tenistky. Ta měla velké starosti s výborně returnující Mbokovou, a stav utkání byl již 5:2. Williamsová s Mbokovou si už svou velkou premiéru ujít nenechaly a zápas vyhrály po setech 7:6, 6:2. Jejich dalšími soupeřkami bude kanadsko-německá dvojice Leylah Fernandezová, Laura Siegemundová.
"Pro mě to byl velký zápas. Chtěla bych poděkovat Victorii, moc mi pomohla hrála skvěle. Myslím, že jsme si to obě užily. Věřím, že to ještě neskončilo," říkala po zápase spokojená legenda.
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Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
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Serenu musím ač nerad pochválit. Hrála překvapivě dobře a hlavně dokázala vyprodat stadion do posledního místečka což se na debla podaří jen málokomu . ..