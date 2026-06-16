Návrat legendárních sester Williamsových! Serena a Venus si zahrají čtyřhru ve Wimbledonu
Organizátoři třetího letošního grandslamu ve Wimbledonu oznámili většinu divokých karet a došlo také na potvrzení velmi očekávaného návratu. Sestry Serena a Venus Williamsovy se po deseti letech znovu společně představí na nejslavnějším tenisovém turnaji světa v ženské čtyřhře.
Vítězka 23 grandslamových titulů z dvouhry Serena se vrátila na kurty letos v červnu na turnaji v londýnském Queen´s Clubu, kde hrála čtyřhru s Kanaďankou Victorií Mbokovou. Tento týden se představí na dalším travnatém turnaji v Berlíně po boku Karolíny Muchové.
Legendární americké sestry patří mezi nejúspěšnější deblové páry historie. Společně získaly čtrnáct grandslamových titulů ve čtyřhře, z toho šest právě ve Wimbledonu. Na londýnské trávě triumfovaly v letech 2000, 2002, 2008, 2009, 2012 a 2016, přičemž ve finále nikdy neprohrály.
Byly oznámeny také další divoké karty do všech soutěží. Mezi muži nebude muset do kvalifikace třeba Grigor Dimitrov, který se zde loni smolně zranil, ani loučící se veterán Stan Wawrinka. U žen se rovnou do hlavní soutěže dostane také překvapivá finalistka French Open Maja Chwaliňská.
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