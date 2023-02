Navrátil: Kluci ukázali příslib do budoucna. Ve finále nebudeme jen do počtu, ujišťuje Lehečka

"Panuje velká spokojenost. Chtěl bych všem v týmu poděkovat. Hráči předvedli vynikající výkon," řekl ve videorozhovoru Navrátil. "Byli jsme favorité, ale zvítězila zkušenost a výsledky Jirky, který vyhrál oba zápasy. Do toho Tomáš Macháč porazil první den velmi kvalitního Sousu. Kluci potvrdili, co jsem od nich čekal. I když se hrálo na antuce, ukázali, že jsou kvalitnějšími hráči a příslibem do budoucna," doplnil kapitán.



Jiří Lehečka vyhrál na antuce v Maie obě dvouhry a zvládl tak přechod z tvrdého povrchu, na kterém v předchozím týdnu hrál čtvrtfinále Australian Open, i z horkého Melbourne do neobvykle chladného podnebí v Portugalsku.



"Jsem strašně rád za sebe i celý tým. Ty podmínky které jsme tu měli, byly i přes snahu organizátorů těžké. Po posledním míčku jsem cítil strašnou radost, že se to povedlo vyhrát a dotáhnout do vítězného konce," uvedl Lehečka.



V sobotu i přes nejisté momenty ve své hře zdolal domácí dvojku Nuna Borgese, v neděli po výrazně zlepšeném výkonu přehrál Joaa Sousu. Nastoupil poté, co Tomáš Macháč a Adam Pavlásek nedokázali získat postupový bod ve čtyřhře.







"Zápas byl od začátku nervóznější, protože se v šatně panovala po velmi těžkém deblu pochmurnější atmosféra. Byli jsme ale dál optimisté, protože jsme stále vedli. Osobně mi pomohlo, že jsem nemusel čtyřhru hrát. Byl jsem čerstvý a kondičně připravený," podotkl Lehečka.



"Ve druhém setu jsem se už dostal do antukového tenisu. Věděl jsem, že když mi to sedne a hraji to, co chci, tak to se mnou mají soupeři těžké," dodal rodák z Mladé Boleslavi.



Češi naposledy hráli finálovou část Davis Cupu před dvěma lety, kdy v Innsbrucku čelili Francouzům a Britům. V minulé sezoně prohráli kvalifikaci v Argentině 0:4 a účast v elitní společnosti zachránili v baráži proti Izraeli (3:1).



"Od posledního finálového turnaje jsme získali hodně zkušeností. Sehráli v Davis Cupu či ATP Tour plno zápasů, abychom si mohli říct, že tu výkonnost máme a nepojedeme se jen zúčastnit. Vyrazíme tam s pokorou, ale i se zdravým sebevědomím a vědomím, co umíme," dodal Lehečka.