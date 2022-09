Navrátil: S Rogerem odchází velká osobnost. Co dokázal, se bude těžko překonávat

"Ty roky běží všem stejně. Roger je podle mě nedotknutelný tenista, který toho pro tenis udělal velmi mnoho. Je to škoda, protože silná trojka Federer, Nadal, Djokovič vládla všem grandslamům. Vždy se ale včas musí říct, kdy to končí. Roger to udělal teď po Laver Cupu. Myslím, že na turnaje bude ještě jezdit jako VIP host. Je to fantastický tenista, který dokázal strašně moc," řekl Navrátil v nahrávce pro média.

Jednu z hlavních vzpomínek na Federera má Navrátil z baráže Davis Cupu v roce 2007, kdy Češi porazili Švýcary v Praze 3:2 na zápasy a udrželi se ve Světové skupině. Navrátil tehdy poprvé postavil do čtyřhry duo Tomáš Berdych - Radek Štěpánek. Právě v deblu odvrátili Češi proti Federerovi a Yvesi Allegrovi mečbol a získali jeden z důležitých bodů. Později vedla spolupráce Berdycha se Štěpánkem k titulům v letech 2012 a 2013.

"Je to tak. V roce 2006 ještě Radek v týmu nebyl. Tenkrát jsme hráli důležité utkání v Nizozemsku, kde hrál Martin Damm s Tomášem Berdychem. O rok později jsem dal dvojici Štěpánek - Berdych," vzpomínal Navrátil. "V tu dobu to byli ne výborní deblisti, ale vynikající singlisti. Později ale byli úspěšní i v deblu, neboť prohráli v Davis Cupu pouze dva zápasy. Tohle byl takový vstup do naší daviscupové kariéry a poté přišly úspěšné roky 2012, 2013," uvedl Navrátil.

Bývalá světová jednička Federer tehdy vyhrál oba zápasy ve dvouhře. Berdych se Štěpánkem zase zdolali tehdejší švýcarskou dvojku Stana Wawrinku. "S body přes Rogera jsme nepočítali, s dvěma body přes Wawrinku ano. Bylo to ale těžké, protože i on byl nějaký patnáctý, dvacátý na světě. Rozhodovala čtyřhra, tam jsme byli dole, kdy při Radkově servisu měl Roger mečbol. Ten jsme odvrátili, čtyřhru vyhráli, Radek pak porazil Wawrinku a začaly ty roky dál," vzpomínal Navrátil.

Podle Navrátila spočívala Federerova genialita v jednoduchém, ale platném tenise. "Kdybychom ho chtěli srovnávat třeba s Rafou Nadalem, tak to z hlediska techniky vůbec nejde. Strašně dlouho proplouval bez zranění a to koleno přišlo prakticky před dvěma lety. To je asi to, kvůli čemu končí kariéru. Je to ale velká osobnost a velký kamarád. To je to nejdůležitější," řekl Navrátil.

Ačkoliv podle daviscupového kapitána přichází noví talenti, Federerův odkaz se bude těžko vyrovnávat. "Máme talenty jako Alcaraz, ale zvládnout to, co dokázal Roger ve dvouhře, ve čtyřhře nebo Davis Cupu, tak to, co udělal pro švýcarský a světový tenis, bude těžko dokazatelné," dodal Navrátil.