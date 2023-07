Navrátilová o triumfu Vondroušové: Přála jsem ho i Ons, ale srdce stejně fandilo Markétě

"Viděla jsem, když na centrkurtu vyhrál Kodeš, Kvitová nebo teď Vondroušová. Fandila jsem jí. Přála jsem i Ons, protože je to dobrá hráčka a dobrý člověk. Bylo to pro mě skoro vyrovnané. Srdce ale stejně fandilo Markétě," uvedla Navrátilová.

Šestašedesátiletá rodačka z Prahy se před finále s Vondroušovou setkala a dala jí pár rad. Týkaly se hlavně emočního nastavení do klíčového utkání. "Šlo o to, aby to brala jako každý další zápas. Aby se soustředila na přítomnost, každý další míček a zavřela se před vším ostatním. Snad to pomohlo," podotkla Navrátilová.

Právě v mentálním nastavení viděla ve finále u obou aktérek hlavní rozdíl. "Hrála svůj tenis lépe než Ons. Udržela lépe nervy," líčila Navrátilová. "Ons má ráda, když na ni dávají rány, ale když je musí dávat sama a zrychlovat hru, tak jí to nesedí. Markéta hraje podobný tenis jako Ons a hrála ho lépe. Navíc jí i trochu pomáhalo, že je levačka," vysvětlovala bývalá světová jednička.

Když bude Markéta zdravá, může být vysoko

Po vítězném semifinále Vondroušové s Ukrajinkou Elinou Svitolinovou se držitelka rekordních 59 grandslamových titulů zajímala, co stojí za vzestupem české tenistky na travnatém povrchu. Před startem letošního ročníku totiž byla Vondroušová ve Wimbledonu nejlépe předloni ve 2. kole.

"Nehrála na trávě tolik turnajů, byla často zraněná. Pak si začala věřit a po zápasech s (Veronikou) Kuděrmetovovou a (Donnou) Vekičovou si uvědomila, že může na trávě hrát. A pomáhá to, že je levačka. Její hra je na trávu perfektní, tak si snad bude příští rok věřit," řekla Navrátilová.

Právě zdraví je podle rekordní devítinásobné wimbledonské šampionky z dvouhry klíčem k dalšímu posunu Vondroušové. "Doufám, že to nejhorší má za sebou a nebude potřebovat další operace. Když bude zdravá, tak do dvacítky nebo i do desítky může být," uvedla Navrátilová.

Coby čerstvá wimbledonská šampionka musí být nyní Vondroušová připravená na větší zájem veřejnosti i soupeřek. "Ostatní ji budou teď chtít víc porazit, protože pro ně bude představovat dobrý skalp. To bude trochu těžší. Je to ale hezký problém, protože by měla mít také vyšší sebedůvěru. Tlak je něco, co si povolí jen sama v sobě a může ho kontrolovat. Vítězství ve Wimbledonu jí už teď nikdo nevezme a možná k tomu může ještě něco přidat," dodala Navrátilová.