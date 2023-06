Navrátilová opět zastavila rakovinu. Je to úleva, oznámila tenisová legenda

"Děkuji všem lékařům, sestrám, protonovým a radiačním mágům atd. - je to úleva," napsala osmnáctinásobná grandslamová šampionka a členka tenisové Síně slávy na Twitteru po celodenní řadě testů v Memorial Sloan Kettering Cancer Center.

Lékaři objevili u Navrátilové dva nálezy poté, co jí v listopadu po Turnaji mistryň ve Fort Worth zduřila lymfatická uzlina na krku. Začátkem ledna jedna z nejlepších tenistek historie uvedla, že oba nálezy jsou v raném stadiu a prognózy na uzdravení jsou velké. Už v březnu oznámila, že léčba zabrala a rakovina ustoupila.

Během dlouhé a úspěšné kariéry získala Navrátilová celkem 59 grandslamových titulů. Osmnáct vybojovala ve dvouhře (devět ve Wimbledonu, čtyři na US Open, tři v Austrálii a dva na Roland Garros), 31 v deblu a deset ve smíšené čtyřhře. Všechny tři kategorie dokázala vyhrát jako jedna ze tří hráček historie, v open éře jako jediná. V čele světového žebříčku strávila dohromady 332 týdnů.

After a day full of tests at Sloan Kettering, I got the all clear! Thank you to all the doctors, nurses, proton and radiation magicians etc- what a relief:)#byebyecancer :) and yes, #fuckcancer !!!