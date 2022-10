Neapol uvidí italský souboj o titul. Berrettini a Musetti jsou poprvé ve finále na tvrdém povrchu

Bývalý šestý hráč světa Matteo Berrettini byl jediným členem současné Top 20, který se nikdy nedostal do finále turnaje ATP na tvrdém povrchu. Třebaže si už zahrál semifinále na Australian Open i na US Open.



Dnes tuto bilanci změnil na domácím turnaji v Neapoli. Málem se to ale znovu nepovedlo. Po hladkých výhrách nad Španělem Robertem Carbállesem, kterému oplatil nečekanou porážku z minulého týdnem, a Japoncem Tarem Danielem se trápil v semifinále proti Američanu Mackenziemu McDonaldovi.



Druhý nasazený Ital prohrál první set, v němž si nechával ošetřovat zranění nohy, a ve druhém ho soupeř dostal do tie-breaku. Od té chvíle ale Berrettini prodal své zkušenosti a kvalitu a po obratu zvítězil 3-6 7-6 6-3.



"Ani nevím, jak se mi to povedlo. Necítil jsem se dobře. Bolela mě noha, tak jsem si vyžádal fyzioterapeuta. Už se mi to během kariéry stalo několikrát, že jsem musel bojovat s jinými věcmi a ně jen myslet na tenisák. Ale nechtěl jsem vzdát, i když mi to lidé z týmu radili. Zkusil jsem bojovat dál a našel cestu k vítězství," komentoval Berrettini.



Finalista loňského Wimbledonu Berrettini se do finále dostal celkově podvanácté a poprvé na domácí půdě. Ve sbírce má sedm titulů - čtyři z trávy a tři z antuky. Letos už triumfoval ve Stuttgartu a Queen's Clubu a poprvé v kariéře může vyhrát tři turnaje během jedné sezony.



20letý Lorenzo Musetti si dnes poradil 6-3 6-4 s pátým nasazeným Srbem Miomirem Kecmanovičem a do finále postoupil podruhé v kariéře. Hned to první letos v létě na antuce v Hamburku přetavil v titul.





• ATP 250 NEAPOL •

Itálie, tv. povrch, 612.000 eur

sobotní výsledky (22. 10. 2022) • Dvouhra - semifinále • Berrettini (2-It.) - McDonald (USA) 3-6 7-6(2) 6-3 Musetti (4-It.) - Kecmanovič (5-Srb.) 6-3 6-4