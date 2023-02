Nečekaný krach v oblíbeném Mexiku. Bouzková v Monterrey prohrála se Schmiedlovou

Marie Bouzková má na Mexiko a speciálně na Monterrey krásné vzpomínky. V roce 2018 tam poprvé prošla kvalifikací turnaje WTA a o dva roky později si zahrála své první finále.



Letos dorazila jako světová třicítka a nasazená dvojka a opět se dočkala vřelého přivítání od pořadatelů i fanoušků. Tenisového úspěchu se ale nedočkala. Poprvé od února 2020 a následné sérii šesti povedených startů v Mexiku skončila hned v 1. kole.



24letá Češka v Monterrey nečekaně nestačila na 100. hráčku světa Karolínu Annu Schmiedlovou. O čtyři roky starší Slovence, jež na třech ze čtyř letošních akcí nezvládla své úvodní vystoupení a ve dvou vzájemných duelech v Mexiku neuhrála ani set, podlehla vinou pěti ztracených servisů 4-6 2-6.



V úvodu zápasu Bouzková prohrávala 2-5 s mankem dvou brejků. Pak sice dokázala snížit na 4-5 a po odvrácení dvou setbolů si vypracovat si dva brejkboly, ale vyrovnat se jí nepovedlo. Ztraceným podáním vstoupila i do druhé sady, po obratu na 2-1 už ale neuhrála ani game a neobhájí loňské čtvrtfinále.

Aktuální česká trojka letos prohrála 7 z 12 zápasů a na čtvrtém ze šesti turnajů vypadla v prvním kole, nebo v kvalifikaci. Nyní už ji čeká přesun do Spojených států amerických na velké turnaje v Indian Wells a Miami.



Bouzková v minulosti zaznamenala v Mexiku řadu milníků. Připsala si debut na okruhu WTA (Acapulco 2015), vyhrála první dva turnaje ITF W25 (Cuernavaco 2016 a Irapuato 2018), poprvé prošla kvalifikací podniku WTA (Monterrey 2018), poprvé se dostala do finále akce WTA 125k (Guadalajara 2019) a (Monterrey 2020) a naposledy loni na podzim se v Guadalajaře dostala podruhé v kariéře do semifinále velkého turnaje WTA 1000.



Schmiedlová Bouzkové oplatila hladké porážky z Monterrey 2020 a Guadalajary 2021 a s Američankou Caroline Dolehideovou (h2h 0-0) si zahraje o první čtvrtfinále na okruhu WTA od loňského září.



Z českých tenistek se v Mexiku představí ještě šestá nasazená Kateřina Siniaková, která se pokusí navázat na úspěšné vystoupení v Méridě z minulého týdne (semifinále) proti kvalifikantce Kamille Rachimovové (h2h 1-0). Nejvýše nasazenou je finalistka z roku 2015, světová pětka a vítězka loňského Turnaje mistryň Caroline Garciaová z Francie.