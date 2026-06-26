Největší favoritky Siniaková a Townsendová znají los Wimbledonu. Hrát bude 14 Čechů
Siniaková na nedávném French Open získala právě po boku Townsendové svůj už 11. grandslamový titul ve čtyřhře žen. Konkrétně ve Wimbledonu se radovala v letech 2018 a 2022 (s Barborou Krejčíkovou) a ještě předloni s momentální americkou parťačkou. Ještě k tomu v All England Clubu dobyla loňský mix se Semem Verbeekem.
A o trofej by měla aktuální deblová královna zabojovat také letos, protože s Townsendovou tvoří nejvýše nasazený pár. Společně jsou největšími adeptkami na triumf na posvátném londýnském pažitu, kde obhajují loňskou semifinálovou účast.
Jejich první zkouškou budou Hao-Ching Chan s Clarou Tausonovou. Ve druhém kole mohou narazit na Marii Bouzkovou a její španělskou kamarádku Saru Sorribesovou. Prvními nasazenými by mohly být Asia Muhammadová s Fanny Stollárovou.
Čtyřhru žen letos ve Wimbledonu bude hrát celkem devět českých tenistek. Kromě Siniakové a Bouzkové se představí Anastasia Detiucová s Irinou Chromačevovou, Nikola Bartůňková s Alexandrou Ealaovou, Tereza Valentová s Viktorijí Golubicovou, Linda Nosková se slovenskou kamarádkou Rebeccou Šramkovou, Anna Sisková s Katarzynou Piterovou a ryze české duo Jesika Malečková, Miriam Škochová.
Zastoupení budeme mít i v deblové soutěži mužů. Adam Pavlásek spojí síly s Patrikem Riklem a v úvodním kole je čeká dvojice Marcos Giron, Alejandro Tabilo. Pak jim stojí v cestě nasazení Jakob Schnaitter s Markem Wallnerem a v osmifinále případně nasazené jedničky Harri Heliövaara s Henrym Pattenem.
V akci budou také Petr Nouza s Neilem Oberleitnerem, Matěj Vocel s Diegem Hidalgem a Vít Kopřiva po boku Filipa Pieczonky. Hlavní soutěž mužské čtyřhry vypukne ve středu, ženy začnou o den později.
Kompletní losy čtyřhry: Ženy | Muži
Los dvouhry Wimbledonu pro 14 Čechů
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Jediný co mi vadí je to že si Sintown asi nezahrajou s Williamskama protože s těma se můžou potkat až ve finále a je dost nepravděpodobný že by se tam Williamsky mohly dostat ...