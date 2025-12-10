Nejvýznamnější kontrakt v historii ženského sportu? WTA uzavřela smlouvu s Mercedesem
Dohoda s Mercedesem má WTA pomoct ke splnění závazku, že do roku 2027 zajistí stejné finanční odměny na společných turnajích mužů a žen a do roku 2033 na oddělených akcích. Totožné prémie byly jedním z klíčových cílů při založení WTA v roce 1973.
Nynější smlouva podle legendární Billie Jean Kingová, která založila WTA a byla její první prezidentkou, ukazuje, že WTA Tour stále udává směr v ženském sportu.
"To, že takováhle značka stojí po našem boku, vysílá zprávu, která jde daleko za hranice tenisu," uvedla Kingová.
Dosavadním titulárním sponzorem WTA byla společnost Hologic, zabývající se lékařskými technologiemi, která podle BBC poskytovala asociaci ročně 20 milionů dolarů (417 milionů korun).
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře