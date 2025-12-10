Nejvýznamnější kontrakt v historii ženského sportu? WTA uzavřela smlouvu s Mercedesem

Ženská tenisová asociace uzavřela se společností Mercedes-Benz sponzorskou smlouvu, která podle BBC může být nejvýznamnějším kontraktem v historii ženského sportu. Německá automobilka se stane hlavním partnerem WTA a do ženského tenisu investuje 50 milionů dolarů (přes miliardu korun) ročně po dobu až deseti let. WTA o kontraktu informovala na svém webu.
Zakladatelka organizace WTA Billie Jean Kingová

Dohoda s Mercedesem má WTA pomoct ke splnění závazku, že do roku 2027 zajistí stejné finanční odměny na společných turnajích mužů a žen a do roku 2033 na oddělených akcích. Totožné prémie byly jedním z klíčových cílů při založení WTA v roce 1973.

Nynější smlouva podle legendární Billie Jean Kingová, která založila WTA a byla její první prezidentkou, ukazuje, že WTA Tour stále udává směr v ženském sportu.

"To, že takováhle značka stojí po našem boku, vysílá zprávu, která jde daleko za hranice tenisu," uvedla Kingová.

Dosavadním titulárním sponzorem WTA byla společnost Hologic, zabývající se lékařskými technologiemi, která podle BBC poskytovala asociaci ročně 20 milionů dolarů (417 milionů korun).

Pavel Novotný, ČTK
