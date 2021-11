Němečtí tenisté v Innsbrucku otočili souboj s Brity a po 14 letech jsou v semifinále Davis Cupu

Peter Gojowczyk sice v úvodní dvouhře prohrál hladce 2-6 1-6 s Danielem Evansem, německému týmu se však podařilo skóre otočit. O vyrovnání se postaral Jan-Lennard Struff, který zdolal světovou dvanáctku Camerona Norrieho 7-6 3-6 6-2.

Rozhodující bod poté přidali Kevin Krawietz s Timem Pützem ve čtyřhře. První set nad Joem Salisburym a Nealem Skupskim vyhráli po odvrácení pěti setbolů 12-10 v tie-breaku. Ve zkrácené hře druhé sady prohrávali už 0-5, pak ale sedmi body v řadě rozhodli o postupu.

Němci, kteří se museli obejít bez třetího hráče světa Alexandera Zvereva, oplatili Velké Británii porážku z daviscupového čtvrtfinále v roce 2019. V sobotním semifinále v Madridu narazí na lepšího z dvojice Rusko - Švédsko.

Už včera do semifinále postoupili Chorvaté, kteří se o finále utkají se Srby, nebo Kazachy.

What. A. Finish!



Germany clinches its spot in the semifinals, defeating Great Britain in dramatic 7-6(10), 7-6(5) fashion.#DavisCupFinals #byRakuten pic.twitter.com/TPsFi4SKH6