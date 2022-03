Neočkovaný Djokovič povolení pro vstup do země od Američanů nedostal. Z Indian Wells se odhlásil

Novak Djokovič je odpůrcem vakcinace proti Covidu-19 a protože řada států si vstup do země podmiňuje právě očkováním proti této nemoci, srbský tenista přichází o starty na řadě turnajů.



V lednu byl po vleklé kauze kolem udělení víz dokonce vyhoštěn z Austrálie a přišel o Australian Open. A dnes se definitivně rozhodlo, že nesmí ani do Spojených států amerických a nebude hrát na prvním letošním turnaji Masters 1000 v Indian Wells.



34letý Srb do poslední chvíle čekal, zda od CDC (Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí) dostane povolení ke vstupu do země a včera byl dokonce nalosován do pavouka hlavní soutěže. Dnes ale padlo konečné rozhodnutí, že výjimka mu udělena nebude, a z prestižního BNP Paribas Open se odhlásil.



Fanoušci tak letos narazí na Djokoviče v tenisovém komplexu v Indian Wells jen v podobě jeho podobizny na stěně 'Chybíš nám', kde je srbský tenista mezi Rogerem Federerem, Juanem Martínem del Potrem, Serenou Williamsovou, Ashleigh Bartyovou či Biancou Andreescuovou.



Djokovič podnik v Indian Wells pětkrát vyhrál (2008, 2011, 2014, 2015, 2016), poslední tři starty se mu ale nepovedly. Vypadl v osmifinále s Australanem Nickem Kyrgiosem (2017), ve 2. kole s Japoncem Tarem Danielem (2018) a ve 3. kole s Němcem Philippem Kohlschreiberem (2019).



V sezoně 2022 dvacetinásobný grandslamový šampion Djokovič odehrál jediný turnaj. Před dvěma týdny v Dubaji, kde mohl hrát i bez očkování, skončil překvapivě už ve čtvrtfinále na raketě Jiřího Veselého.



Djokovič pravděpodobně přijde i o následný podnik Masters 1000 v Miami, kde se bude hrát za dva týdny. Srb na Floridě šestkrát triumfoval, naposledy startoval před třemi lety. Zřejmě se tedy začne pomalu připravovat na antukové turnaje v Evropě, nicméně například ani na French Open by mu dnes za současných podmínek nebyla povolena účast.



Po odhlášení Djokoviče z Indian Wells došlo k revizi rozlosování. Loňský semifinalista a bývalý třetí hráč světa Grigor Dimitrov v pavouku zaujal Djokovičovu pozici nasazené dvojky, místo Bulhara se proti domácímu Tommymu Paulovio postaví jeden z lucky loserů.