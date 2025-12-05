Nepovedený český týden podtrhla Šalková. Poslední naděje ve čtvrtfinále odpadla
Šalková – Ružičová 7:5, 2:6, 2:6
České naději Šalkové se podařilo na halovém podniku ve Francii obhájit většinu bodů za loňskou semifinálovou účast, ale žebříčkovému propadu se nevyhne a klesne minimálně o šest míst na 146. pozici.
Mezi nejlepší osmičku v Angers se probila po obratech proti Jeline Vandrommeové a Chloé Paquetové. V souboji o místo v semifinále však sama okusila porážku v dobře rozehraném zápase, když byla nad její síly 78. hráčka světa Ružičová.
Šalková měla solidně nakročeno k tomu, aby vylepšila svou kariérní bilanci s hráčkami TOP 100 (po této prohře 3:11). V úvodní sadě byla jeden míček od vedení 4:0 se dvěma brejky, ale Chorvatka místo toho srovnala. Češka se však nenechala rozhodit a set nakonec urvala poměrem 7:5 na svou stranu.
Od začátku následujícího dějství se ovšem Ružičová výrazně zlepšila a začala na kurtu dominovat. Šalková šla naopak s výkonem dolů a od stavu 2:1 nedokázala ve zbytku utkání vzdorovat. Chorvatské protivnici, která má velmi solidní kariérní úspěšnost proti českým tenistkám, dokonce sebrala už jen dva gamy.
Porážka Šalkové znamená, že na probíhajících profesionálních turnajích už nemáme žádné singlové želízko v ohni. Do pátečních čtvrtfinále se probojovali ještě Dominik Palán a Jan Hrazdil na okruhu ITF, nicméně ani oni nedokázali najít recept na postup do semifinále.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře