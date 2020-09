Neskutečná demolice! Azarenková nadělila dva kanáry světové pětce Keninové

WTA ŘÍM - Viktoria Azarenková si svou skvělou formu ze Spojených států amerických přivezla i na antuku do Říma. Dnes běloruská tenistka, jež v New Yorku prohrála až po sérii jedenácti výher v sobotním finále US Open, rozdrtila 6-0 6-0 světovou pětku Sofii Keninovou. Vyhrát zápas bez ztráty gamu dokázala podesáté v kariéře, poprvé se jí to však povedlo proti hráčce Top 40. V osmifinále ji čeká Ruska Darja Kasatkinová.