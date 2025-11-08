Neskutečný Djokovič má 101. titul! Po fantastické bitvě ovládl domácí turnaj v Aténách
Djokovič – Musetti 4:6, 6:3, 7:5
Vzájemná bilance 8:1 ve prospěch Djokoviče, který suverénně ovládl všechny tři předchozí duely na tvrdých površích. Navíc téměř domácí podmínky pro srbského rekordmana, který právě do Atén přesunul domácí turnaj z Bělehradu a měl jasně větší podporu publika než Musetti.
Jenže papírové předpoklady nemusí vždycky stačit k dalšímu pohodovému vítězství. Musetti hrál v úvodním setu naprosto fantasticky a na co sáhl, to mu vyšlo. Ital trefil 15 vítězných úderů, udělal jen šest nevynucených chyb a Djokoviče nepustil k brejkbolu.
Rozhodl třetí game, v němž si vypracoval tři brejkboly v řadě a ten poslední po fenomenálním bekhendu po čáře z obrany proměnil. Jednalo se o první set, který nejúspěšnějšímu hráči všech dob dokázal sebrat mimo antuku.
Djokovič se ale nevzdával, do stavu 4:3 ve druhém dějství neztratil ani jeden míček na servisu a v osmé hře si vypracoval svůj premiérový brejkbol. Při něm vyhrál naprosto neskutečnou a maratonskou výměnu a měl možnost si na servisu vynutit rozhodující sadu. Majitel 24 grandslamových trofejí nezaváhal, i když musel likvidovat brejkbol, a stav utkání srovnal.
Musetti už ve druhém setu ubral na agresivitě a dovolil Djokovičovi více diktovat tempo. Srb toho využil i v rozhodujícím dějství a po taktické výměně, v níž Ital vyrobil chybu z bekhendu, šel do vedení 2:1 o brejk.
Brejk si ale nepohlídal a Musetti i s pomocí několika parádních úderů po delším šestém gamu srovnal na 3:3. Djokovič ale své vedení překvapivě okamžitě obnovil, přestože na returnu prohrával už 0:40. Soupeř mu pomohl dvojchybou na třetí brejkbol. Ani tentokrát však náskok neudržel, zápas nedoservíroval a bylo srovnáno na 5:5. Drama pokračovalo dalším brejkem Djokoviče, který tříhodinovou řežbu zakončil.
Djokovič se po triumfu v Aténách, kam se přestěhoval s manželkou i oběma dětmi, stal nejstarší šampionem na nejvyšším okruhu od Kena Rosewalla v roce 1977. Navíc získal svůj teprve druhý titul v této sezoně (magickou stovku pokořil v Ženevě) a počítaje zlato na loňské olympiádě třetí vavřín po prvenství na Turnaji mistrů 2023.
"Byla to neuvěřitelná bitva," řekl Djokovič po tříhodinovém duelu. "Vyčerpávající zápas, neskutečně náročný. Lorenzo hrál skvěle a mohl vyhrát kdokoliv. Jsem pyšný, že jsem to zvládl," dodal.
Osmičlenné hrací pole na Turnaji mistrů díky vítězství srbského veterána zkompletoval Félix Auger-Aliassime. Musetti ale nakonec v Turíně po omluvence Djokoviče bude startovat také.
Musetti zvládl úvodní dvě finále s Carlosem Alcarazem v Hamburku a Matteem Berrettinim v Neapoli v roce 2022. Dalších šest takových zápasů však prohrál a stále čeká na svůj třetí kariérní titul.
