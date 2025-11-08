Neskutečný Djokovič má 101. titul! Po fantastické bitvě ovládl domácí turnaj v Aténách

ATP ATÉNY - Novak Djokovič (38) dokázal ovládnout menší halovou akci v Aténách, kam přesunul domácí turnaj z Bělehradu. Srbský rekordman v parádní finálové a tříhodinové bitvě udolal 4:6, 6:3, 7:5 výborně hrajícího Lorenza Musettiho (23) a získal 101. kariérní trofej. Letos triumfoval teprve podruhé a následně zrušil start na Turnaji mistrů v Turíně.
Novak Djokovič po bitvě získal už 101. kariérní titul (© COSTAS BALTAS / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP)

Djokovič – Musetti 4:6, 6:3, 7:5

Vzájemná bilance 8:1 ve prospěch Djokoviče, který suverénně ovládl všechny tři předchozí duely na tvrdých površích. Navíc téměř domácí podmínky pro srbského rekordmana, který právě do Atén přesunul domácí turnaj z Bělehradu a měl jasně větší podporu publika než Musetti.

Jenže papírové předpoklady nemusí vždycky stačit k dalšímu pohodovému vítězství. Musetti hrál v úvodním setu naprosto fantasticky a na co sáhl, to mu vyšlo. Ital trefil 15 vítězných úderů, udělal jen šest nevynucených chyb a Djokoviče nepustil k brejkbolu.

Rozhodl třetí game, v němž si vypracoval tři brejkboly v řadě a ten poslední po fenomenálním bekhendu po čáře z obrany proměnil. Jednalo se o první set, který nejúspěšnějšímu hráči všech dob dokázal sebrat mimo antuku.

Djokovič se ale nevzdával, do stavu 4:3 ve druhém dějství neztratil ani jeden míček na servisu a v osmé hře si vypracoval svůj premiérový brejkbol. Při něm vyhrál naprosto neskutečnou a maratonskou výměnu a měl možnost si na servisu vynutit rozhodující sadu. Majitel 24 grandslamových trofejí nezaváhal, i když musel likvidovat brejkbol, a stav utkání srovnal.

Musetti už ve druhém setu ubral na agresivitě a dovolil Djokovičovi více diktovat tempo. Srb toho využil i v rozhodujícím dějství a po taktické výměně, v níž Ital vyrobil chybu z bekhendu, šel do vedení 2:1 o brejk.

Brejk si ale nepohlídal a Musetti i s pomocí několika parádních úderů po delším šestém gamu srovnal na 3:3. Djokovič ale své vedení překvapivě okamžitě obnovil, přestože na returnu prohrával už 0:40. Soupeř mu pomohl dvojchybou na třetí brejkbol. Ani tentokrát však náskok neudržel, zápas nedoservíroval a bylo srovnáno na 5:5. Drama pokračovalo dalším brejkem Djokoviče, který tříhodinovou řežbu zakončil.

Djokovič se po triumfu v Aténách, kam se přestěhoval s manželkou i oběma dětmi, stal nejstarší šampionem na nejvyšším okruhu od Kena Rosewalla v roce 1977. Navíc získal svůj teprve druhý titul v této sezoně (magickou stovku pokořil v Ženevě) a počítaje zlato na loňské olympiádě třetí vavřín po prvenství na Turnaji mistrů 2023.

"Byla to neuvěřitelná bitva," řekl Djokovič po tříhodinovém duelu. "Vyčerpávající zápas, neskutečně náročný. Lorenzo hrál skvěle a mohl vyhrát kdokoliv. Jsem pyšný, že jsem to zvládl," dodal.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Osmičlenné hrací pole na Turnaji mistrů díky vítězství srbského veterána zkompletoval Félix Auger-Aliassime. Musetti ale nakonec v Turíně po omluvence Djokoviče bude startovat také.

Musetti zvládl úvodní dvě finále s Carlosem Alcarazem v Hamburku a Matteem Berrettinim v Neapoli v roce 2022. Dalších šest takových zápasů však prohrál a stále čeká na svůj třetí kariérní titul.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
gugu
08.11.2025 20:54
Novak na IG (před víc než čtvrt hodinou): I was really looking forward to competing in Turin and giving my best but after today's final in Athens, I'm sad to share that I need to withdraw due to an ongoing injury. I'm truly sorry to the fans who were hoping to see me play - your support means so much. I wish all the players an amazing tournament, and I can't wait to be back on the court with you all soon!
Reagovat
frenkie57
08.11.2025 20:55
Nic překvapivého. Takže Museti si TM zahraje.
Reagovat
Mantra
08.11.2025 20:37
Dneska mám radost z Ryby, Tiena.
Djokovič mě akorát rozesmívá, jak si z nich dělá dobrej den.
Reagovat
PTP
08.11.2025 19:58
Tak kdy to řekne, co bude dál?
Reagovat
Nola
08.11.2025 20:01
zavisi, ako sa rano vyspi, ci bude schopny chodze, predsa uz je to stary tenisovy veteran
on predsa nemoze za kr etenov z ATP, v minulosti kvalifikacia na TM koncila Parizom, vymysleli kravinu, tak nech si ju vyzeru do dna, sice to nie je voci kolegom fair, ale niekto zato nesie zodpovednost
Reagovat
Nola
08.11.2025 19:45
stary pan, Tennis King/Devil tebe patri po Rybke tiez gratulka, sice mi to bolo sumak, lebo som bola zvyknuta na ine tituly, no nenazranost / tie casy, kedy bol favorit na kazdom jednom turnaji, nezalezalo na povrchu, zemskej pritazlivosti, predpovedi pocasia / ale v tomto veku vyhravat ked aj iba 250 si zasluzi poklonu
Reagovat
Liverpool22
08.11.2025 19:55
Přesně tak. Nole už si to může jen užívat a vybírat si destinace, kde se mu líbí
Reagovat
Kuba4Win
08.11.2025 20:09
Souhlas, a ta tříhodinová řezba s Lorenzem...
Reagovat
Dovodo6
08.11.2025 19:33
Hellenic Championship naprosto fantastický turnaj. Precizní pořadatelská služba, skvělá divácká kulisa, výborné zápasy, epické finále, naprosto zasloužený vítěz. Tohle byl turnaj roku !!
Reagovat
com
08.11.2025 19:32
Srb ovládl domácí turnaj v Řecku Až pak někdo dostane pětku ze zeměpisu, tak si muze stezovat na TP
Reagovat
Nola
08.11.2025 19:54
on je doma vsade, kde zozbieral trofeje, uz ich nema ani kam umiestnovat
Reagovat
frenkie57
08.11.2025 19:59
Někde jsem viděl fotku, kde Nole sedí v křesílku a za ním vysoká a široká stěna narvaná trofejemi.
Reagovat
pantera1
08.11.2025 20:02
To už zabere nějaký čas, než je všechny přeleští .
Reagovat
PTP
08.11.2025 20:06
To leští Srdjan kontinuálně.
Reagovat
pantera1
08.11.2025 20:08
Z toho by si mohl uhnat tenisový loket .
Reagovat
Nola
08.11.2025 20:10
Srdjan je svojsky, ale vychoval syna dobre, obetoval mu vsetko spolu s matkou, tak nech si lesti kazdy den jednu trofej, nevylesti ich vsetky asi v priebehu stvrtroka
Reagovat
Nola
08.11.2025 20:03
mozno v jeho restauracii v Belehrade, myslim, ze tam tie trofeje mal umiestnene v minulosti
Reagovat
PTP
08.11.2025 20:12
Stěhovat trofeje do Atén - to je jako nosit sovy do Atén.
Reagovat
pantera1
08.11.2025 19:29
https://youtu.be/MzU3QFpLY-I?si=oWS8AD6w2-hkjSFe
Reagovat
JLi
08.11.2025 19:31
smile
Reagovat
com
08.11.2025 19:27
100 a
Reagovat
JLi
08.11.2025 19:30
Primitive
Reagovat
com
08.11.2025 19:31
Ale na tok Jarulinko
Reagovat
JLi
08.11.2025 19:34
Kačenka je hezčí, chápu
Reagovat

