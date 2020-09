Nespravedlnost! Djokovič byl brutálně okraden, píší srbská média

Včerejší diskvalifikace Novaka Djokoviče v osmifinále US Open za nechtěné trefení lajnové rozhodčí odpáleným míčkem po ztrátě servisu vyvolala spoustu diskuzí. Zatímco tenisoví odborníci a většina médií se shodují, že ukončení zápasu světové jedničky proti Pablu Carrenovi bylo zcela podle pravidel, srbská média rozhodnutí pobouřilo.

"Byl brutálně okraden. Strašná nespravedlnost," napsal bulvární list Informer. Sportski žurnal označil nedělní událost za "Skandál v New Yorku". "Šokující rozhodnutí. Až příliš tvrdý trest za náhodný úder," připojil.

Další bulvární deník Kurir si postěžoval, že jiné hvězdy by stejný osud nepotkal. "Roger Federer by nebyl diskvalifikován. To je důkaz, že s Djokovičem není zacházeno stejně. Když Švýcar v roce 2009 v Melbourne trefil dítě, všichni se smáli," napsal.

Britský Mirror upozornil, že byť Djokovič nezasáhl ženu úmyslně ani tvrdě, verdikt byl správný. "Je to neuvěřitelný konec nadějí na osmnáctý grandslamový titul," uvedl. "I ti největší Djokovičovi fanoušci musejí uznat, že jeho temperament je už roky časovanou bombou," dodal list The Times.

Místní noviny připomněly, že neobvyklý turnaj - hraný bez diváků za přísných podmínek kvůli koronaviru a bez několika hráčů tenisové špičky - má další velkou zápletku. "Ztratil nervy. Jeho vyloučení dělá už tak bizarní US Open ještě podivnějším," napsal list New York Times.