New York: Vítězný návrat limitovaného Djokoviče, Murrayho skalp Zvereva či debakl Thiema

Novaka Djokoviče na prvním turnaji po koronavirové pauze, během níž měl sám pozitivní test na Covid-19, trápí bolavý krk. V neděli kvůli zatuhlým svalům nenastoupil do čtyřhry a v pondělí ho bolesti limitovaly v úvodním utkání dvouhry proti Ričardasi Berankisovi.



Navzdory zdravotním potížím však nejlepší tenista současnosti přes litevského soupeře postoupil. Třiatřicetiletý Srb sice v prvním soutěžním duelu po šesti měsících udělal sedm dvojchyb, v obou setech celkem třikrát doháněl manko po ztrátě servisu a dvakrát si nechal masírovat krk, ale roli favorita potvrdil a zvítězil 7-6 6-4.



"Potýkám se s tím poslední tři nebo čtyři dny," řekl Djokovič o zdravotních potížích, které poznamenaly jeho výkon. "Lepší se to. Ještě nejsem tam, kde bych chtěl být, ale jde to dobrým směrem," dodal ke své hře.



V osmifinále se utká s domácím Tennysem Sandgrenem (h2h 2-0), který v třísetové bitvě vyřadil nasazeného kanadského mladíka Felixe Augera-Aliassimeho.



Po zranění se vracející Andy Murray si na prvním turnaji od loňského listopadu připsal druhou výhru a zároveň cenný skalp. 33letý Brit ve 2. kole zdolal po dvou a půl hodinách boje 6-3 3-6 7-5 světovou sedmičku Němce Alexandera Zvereva a zaznamenal tak první vítězství nad členem Top 10 od French Open 2017.



"Jsem moc rád, že jsem opět přešel přes kvalitního hráče," pochvaloval si Murray, jenž v prvním kole porazil rovněž ve třech setech Američana Francese Tiafoea.



"Dlouho jsem nehrál, takže je fajn, že budu mít možnost nastoupit i zítra, což mi pomůže zjistit, jak na tom jsem," dodal bývalý vítěz turnaje, který se za normálních okolností hraje v Cincinnati, ale kvůli pandemii koronaviru byl přesunut v rámci přípravy na US Open do New Yorku.



Murray se v osmifinále utká s Milosem Raonicem, s nímž ve vzájemné bilanci vede 10-3. Naposledy s Kanaďanem prohrál v Indian Wells 2014, od té doby ho devětkrát v řadě porazil.







Po Zverevovi nezvládl restart sezony ani další elitní hráč Dominic Thiem. Rakouský tenista, který během koronavirové pauzy odehrál nejvíce zápasů ze širší světové špičky, se do soutěžního módu vrátil nečekaným debaklem 2-6 1-6 s Filipem Krajinovičem.



Osmadvacetiletý Srb Krajinovič ztratil po svém podání proti světové trojce pouze dva fiftýny a nečekaně snadno si dokráčel pro svůj teprve druhý skalp hráče Top 10. Ten první získal už před deseti let v Bělehradu po skreči Djokoviče. Od té doby s hráči elitní desítky šestnáctkrát po sobě neuspěl.



O postup do čtvrtfinále 32. hráč světa Krajinovič zahraje s zahraje s Mártonem Fucsovicsem (h2h 2-0). Maďarský tenista ve 2. kole vyřadil 7-5 4-6 6-2 Bulhara Grigora Dimitrova.



Daniil Medveděv úspěšně vykročil za obhajobou titulu na Western & Southern Open, které se letos výjimečně přesunulo ze Cincinnati do New Yorku. Třetí nasazený Rus si poradil dvakrát 6-4 s domácím Marcosem Gironem a postoupil do osmifinále, v němž se utká se Slovincem Aljažem Bedenem.



Kanaďan Denis Shapovalov v New Yorku podlehl 6-7 6-3 4-6 Janu-Lennardu Struffovi, se kterým prohrál už čtvrté vzájemné utkání po sobě. Německý tenista se v osmifinále střetne s Belgičanem Davidem Goffinem.

• ATP MASTERS 1000 NEW YORK •

USA, tv. povrch, 4.674.780 dolarů

pondělní výsledky (24. 08. 2020) • Dvouhra - 2. kolo • Djokovič (1-Srb.) - Berankis (Lit.) 7-6(2) 6-4 Krajinovič (Srb.) - Thiem (2-Rak.) 6-2 6-1 Medveděv (3-Rus.) - Giron (USA) 6-4 6-4 A. Murray (Brit.) - A. Zverev (5-Něm.) 6-3 3-6 7-5 Berrettini (6-It.) - Ruusuvuori (Fin.) 6-4 6-7(3) 7-5 Bautista (8-Šp.) - Gasquet (Fr.) 7-5 6-1 Opelka (USA) - Schwartzman (9-Arg.) 6-3 7-6(4) Chačanov (11-Rus.) - Carreňo (Šp.) 7-6(8) 6-1 Struff (Něm.) - Shapovalov (12-Kan.) 7-6(4) 3-6 6-4 Fucsovics (Maď.) - Dimitrov (14-Bulh.) 7-5 4-6 6-2 Sandgren (USA) - Auger-Aliassime (15-Kan.) 6-7(4) 6-2 7-6(5) Isner (16-USA) - Millman (Austr.) 4-6 7-6(3) 7-6(5) Raonic (Kan.) - Evans (Brit.) 6-3 7-5 Bedene (Slovin.) - Fritz (USA) 7-6(5) 7-5