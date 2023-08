Next Gen ATP Finals v Saúdské Arábii? Tenisu to neprospěje, řekl legendární McEnroe

Sedminásobný grandslamový vítěz John McEnroe (64) kritizuje přesun turnaje vycházejících mužských tenisových hvězd Next Gen ATP Finals do Saúdské Arábie. V letech 2023 až 2027 se dnes již tradiční klání uskuteční ve čtyřmilionové Džiddě.

O novém dějišti populárního turnaje informovala organizace ATP v průběhu čtvrtečního dne. "ATP Tour je svou povahou globální a objevování nových trhů je klíčem k růstu tenisu. Přesun finále Next Gen do Jeddahu je šancí získat nové příznivce v regionu s výrazným množstvím mladé populace," sdělil prezident organizace Andrea Gaudenzi.

John McEnroe je ale opačného názoru. "Nedělal bych to. Myslím, že náš sport to nepotřebuje a nemyslím si, že to tenisu prospěje. Nechápu, proč jdeme tímto směrem. Ale jak už řekla Chris Evertová, není to na nás. Toto rozhodnutí dělá někdo jiný," řekl jeden z respektovaných tenisových expertů webu Puntodebreak.

McEnroe připomněl, že se tenis přidává mezi sporty, které se nechaly zlákat silnou finanční motivací arabského světa. "Je to něco, o čem se mluví od té chvíle, co tenhle krok udělal golf," řekl McEnroe. "Žijeme v době, kdy nás řídí pokrytečtí lidé. Mluví se o tom, že by tenis, golf nebo fotbal neměly otevírat dveře do arabského světa. A tak najednou slyšíme, jak je nehorázné, že se tomu sportovci propůjčí. Ale mezitím nejen oni, ale i další velké společnosti obchodují se Saúdskou Arábií," dodává.

OFFICIEL ! Le Masters Next Gen entre les 8 meilleurs jeunes du monde se jouera à Jeddah en Arabie Saoudite pour les 5 prochaines années.



Date de l'édition 2023 : 28 novembre - 2 décembre

Prize Money : 2.000.000$pic.twitter.com/MQDjBkUjhG — Univers Tennis (@UniversTennis) August 24, 2023

Turnaj Next Gen nemusí být jedinou tenisovou akcí, která se uskuteční v Saúdské Arábii. Magazín Sports Illustrated oznámil, že o pořádání finále letošního ročníku Turnaje mistryň se uchází Washington, Praha a Rijád.

Přestože rozhodnutí ještě nepadlo, jiná americká tenisová legenda Chris Evertová oznámila, že kdyby byla aktivní hráčkou na turnaj by nejela: "Ne že by mě ta akce nezajímala, ale do Saúdské Arábie bych nejela. Ta země má problémy s lidskými právy a víme, jak se v arabském světě zachází se ženami. Jsem proti, ale žádný hlas nemám."

Evertovou podpořila i Martina Navrátilová: "Můžu vám na 100 procent říci, že kdybych ještě hrála, tak bych do Saúdské Arábie na tenhle turnaj nejela," prohlásila držitelka 18 grandslamových titulů.