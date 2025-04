Nezačal dobře, ale včas zabral. Menšík slaví první výhru po šokujícím triumfu

12:49

Medveděv jde dál bez boje

Daniil Medveděv je ve třetím kole na Masters v Madridu, aniž by musel odehrát jediný míček. Bývalý lídr žebříčku měl na úvod volno a k utkání druhého kola mu nenastoupil Laslo Djere. Ruský tenista tak může už počtvrté v řadě projít do osmifinále tohoto španělského podniku. Loňskému čtvrtfinalistovi se v souboji o něj do cesty postaví Juan Manuel Cerúndolo, či úřadující finalista Félix Auger-Aliassime.