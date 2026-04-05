Nezničitelná Pegulaová je opět královnou Charlestonu. Ve finále smetla ukrajinskou senzaci
Pegulaová – Starodubcevová 6:2, 6:2
Nervy z oceli a tělo ze železa. Tak by se dalo charakterizovat vystoupení Pegulaové v tomto týdnu v Charlestonu. V úvodních čtyřech zápasech musela do tří setů, přičemž v každém z nich prohrávala v rozhodující sadě o brejk a třikrát doháněla manko setu.
Nejsnadnější bylo pro Američanku paradoxně finále. V něm narazila na překvapení turnaje Starodubcevovou, která se do závěrečného kola na nejvyšším okruhu probojovala poprvé v kariéře. A to i díky suverénnímu skalpu domácí favoritky Madison Keysové.
Proti mnohem stabilnější domácí hvězdě Pegulaové však byla Ukrajinka bez šance. Krok držela jen do stavu 2:1 a poté ztratila 10 gamů po sobě. Starodubcevové hrozil kanár, když za stavu 2:6, 0:5 odvracela celkem pět mečbolů na returnu. Potupnému skóre se nakonec vyhnula, ale výrazněji už finálové utkání zdramatizovat nedokázala.
Pro Pegulaovou se jedná o 11. kariérní trofej a druhou v letošní sezoně, v níž ovládla také prestižní tisícovku v Dubaji. Na domácí půdě kralovala počtvrté (Washington 2019, Charleston a Austin 2025, Charleston 2026).
Obhájit titul na nejvyšším okruhu zvládla podruhé v kariéře. Povedlo se jí to ještě na kanadské tisícovce, konkrétně v Montrealu 2023 a Torontu 2024. Díky úspěšné obhajobě se udrží v žebříčku na pátém místě a neztratí žádné body. Starodubcevovou čeká po životním finále premiérový posun do TOP 60 pořadí.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře