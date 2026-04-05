Nezničitelná Pegulaová je opět královnou Charlestonu. Ve finále smetla ukrajinskou senzaci

VČERA, 20:45
Aktuality 6
WTA CHARLESTON - Jessica Pegulaová znovu po roce dobyla antukovou pětistovku v Charlestonu. Světová pětka ve finále deklasovala 6:2, 6:2 ukrajinskou senzaci Juliji Starodubcevovou a šokující šampionku domácího turnaje nepřipustila. Pro Američanku se jedná o 11. kariérní titul a druhý v probíhající sezoně.
Profily hráčů
Pegula Jessica
Starodubtseva Yulia
Jessica Pegulaová obhájila titul v Charlestonu (© MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Pegulaová – Starodubcevová 6:2, 6:2

Nervy z oceli a tělo ze železa. Tak by se dalo charakterizovat vystoupení Pegulaové v tomto týdnu v Charlestonu. V úvodních čtyřech zápasech musela do tří setů, přičemž v každém z nich prohrávala v rozhodující sadě o brejk a třikrát doháněla manko setu.

Nejsnadnější bylo pro Američanku paradoxně finále. V něm narazila na překvapení turnaje Starodubcevovou, která se do závěrečného kola na nejvyšším okruhu probojovala poprvé v kariéře. A to i díky suverénnímu skalpu domácí favoritky Madison Keysové.

Proti mnohem stabilnější domácí hvězdě Pegulaové však byla Ukrajinka bez šance. Krok držela jen do stavu 2:1 a poté ztratila 10 gamů po sobě. Starodubcevové hrozil kanár, když za stavu 2:6, 0:5 odvracela celkem pět mečbolů na returnu. Potupnému skóre se nakonec vyhnula, ale výrazněji už finálové utkání zdramatizovat nedokázala.

Pro Pegulaovou se jedná o 11. kariérní trofej a druhou v letošní sezoně, v níž ovládla také prestižní tisícovku v Dubaji. Na domácí půdě kralovala počtvrté (Washington 2019, Charleston a Austin 2025, Charleston 2026).

Obhájit titul na nejvyšším okruhu zvládla podruhé v kariéře. Povedlo se jí to ještě na kanadské tisícovce, konkrétně v Montrealu 2023 a Torontu 2024. Díky úspěšné obhajobě se udrží v žebříčku na pátém místě a neztratí žádné body. Starodubcevovou čeká po životním finále premiérový posun do TOP 60 pořadí.

Výsledky turnaje WTA 500 v Charlestonu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

6
Přidat komentář
frenkie57
05.04.2026 22:52
Gratulka sympaťačce Peggy Sue.
Reagovat
PTP
05.04.2026 20:58
Ve finále se nějak urvala z řetězu, ani si nezahrála na tři. Gratulace, tvé indiánské jméno je : Ta, co nikdy nezklame smile
Reagovat
hanz
05.04.2026 20:54
U Pegči je jistota, že malý turnaje uhraje... GS ale nikdy nezíská...
Reagovat
Mantra
05.04.2026 20:48
super! Moje nejoblíběnější hráčka a indiánka
Reagovat
tommr
05.04.2026 23:03
není to náhodou napůl Korejka?
Reagovat
frenkie57
05.04.2026 23:13
Je, nevím, jak se přišlo na tu Indiánku.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist