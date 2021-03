Niculescuová je novou kapitánkou rumunských tenistek. V týmu udrží Halepovou

Niculescuová, které aktuálně patří 152. místo v singlovém žebříčku a 52. místo v deblovém, je rumunskou rekordmankou. Během dvanácti let ve Fed Cupu, jak se týmová soutěž dosud nazývala, vyhrála 31 zápasů a nastoupila ve 37 duelech.

"Být kapitánkou je velká odpovědnost, ale také velká pocta. Hodně to pro mě znamená, protože jsem za Rumunsko vždycky hrála srdcem," uvedla Niculescuová.

Díky jejímu jmenování by se v utkání proti Itálii měla představit i největší rumunská hvězda Simona Halepová, jež chtěla letos Billie Jean King Cup vynechat. "Věděla jsem, že nemá v plánu letos hrát, ale mluvila jsem s ní a řekla jí, 'poslyš, budu nová kapitánka,' a jí se to zalíbilo," uvedla Niculescuová, jež ve funkci nahradila Florina Segarceanua.

Romania's new captain Monica Niculescu is ready for the responsibility #BillieJeanKingCup