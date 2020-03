Nikdo nás neinformoval. Tohle je šílenství. Nemáme náhodou rozhodovat společně? Jak tenisté reagovali na nový termín French Open

Hlavní soutěž French Open se měla původně odehrát od 24. května do 7. června. Kvůli pandemii koronaviru byl však termín posunut na 20. září až 4. října, přestože 13. září končí grandslamové US Open hrané ve Spojených státech na tvrdém povrchu.

"Abychom ochránili zdraví a bezpečnost všech, kteří se na přípravách French Open podílejí, rozhodla se francouzská tenisová federace, že letošní ročník French Open proběhne od 20. září do 4. října," stojí v tiskové zprávě. "Nikdo neví, jaká situace bude 18. května a teď nemůžeme s přípravami pokračovat, proto je nemožné turnaj uskutečnit v původním termínu."

Se zrušením antukového grandslamu nebo změnou termínu se vzhledem k momentální situaci počítalo, nicméně tenisté se do organizátorů francouzského podniku velké čtyřky pořádně obuli na sociálních sítích. A důvod? Nikdo s nimi změnu termínu nekonzultoval.

"Odvážný krok federace a pořadatelů. Myslel jsem si, že tyhle věci teď řešíme společně," napsal bývalý nejlepší deblista světa Jamie Murray. "Jsem rád, že používám Twitter, jinak bych se asi o změně termínu ani nedozvěděl. Už několik dní procházím poštu včetně spamu a nic," napsal ironicky deblista Jonny O’Mara. "A zase se to dozvídáme z Twitteru," zlobil se 13. hráč světa Diego Schwartzman.

Jedním z největších kritiků změny termínu je Vasek Pospisil, člen hráčské rady. "Tohle je šílenství. Zásadní oznámení Roland Garros o změně data na týden po US Open. Žádná komunikace s hráči nebo ATP. Máme v tomto sportu nulový hlas. Je načase se spojit," zlobil se v tweetu kanadský tenista.

"Tohle jsou hodně těžké časy, a proto by naší prioritou mělo být pracovat a hledat řešení společně. Tahle sobecká a arogantní rozhodnutí naši tour negativně ovlivňují," napsal v dalším tweetu.

This is such a difficult time. Everyone is being impacted by this catastrophe. Enhancing communication & working together to find solutions should be the priority. Not going Rogue & making selfish/arrogant decisions to further impact the tour in a negative way. #RolandGarros