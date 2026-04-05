Nišikori popřel falešnou zprávu. Vedení turnaje totálně selhalo, divili se i experti
Tady něco nehraje. Proč by Nišikori měl končit kariéru zrovna na challengeru na Floridě? "Je to docela divné. I když většinu kariéry trénoval a žil na Floridě," psal José Morgado na sociální síti X a přidal příspěvek Herald Tribune, který tuto zprávu stejně jako některá další média sdílel.
Takovou informaci mohl dostat jedině od vedení turnaje, které v tomto ohledu totálně selhalo. A jak jinak si vysvětlit počínání pořadatelů challengeru v Sarasotě než jako falešné lákadlo s cílem prodat více vstupenek a mít větší diváckou návštěvnost?
Nedivil se jen portugalský expert, novinář a komentátor Morgado. Takových reakcí bylo víc a vyjadřovali se i fanoušci. Ani oni nechápali, proč by Nišikori končil kariéru zrovna na Floridě místo doma v Japonsku, kde je skutečnou tenisovou a sportovní hvězdou.
Informace od pořadatelů challengeru byla zvláštní a nedůvěryhodná, a proto Morgado jako jeden z několika kontaktoval přímo agenta Nišikoriho. Ten potvrdil, že konec kariéry na tomto turnaji bývalý čtvrtý hráč světa nechystá.
Dnes odpoledne už se vyjádřil i sám Nišikori na sociálních sítích. "Ahoj všichni. Koluje tu spousta falešných informací. Ano, hraju challenger v Sarasotě, ale nebudu na něm končit kariéru. K tomuto tématu se vyjádřím sám v blízké budoucnosti. Děkuju."
Konec kariéry Nišikoriho, který už roky bojuje s neustálými zdravotními problémy, se tedy zřejmě skutečně blíží. A dá se očekávat, že by mohl proběhnout na přelomu září a října na turnaji ATP 500 v Tokiu.
Antukový challenger v Sarasotě je na programu v příštím týdnu. Nišikori hraje na divokou kartu a bude v prvním kole čelit argentinskému tenistovi Nicolásovi Kickerovi.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře