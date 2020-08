Nišikori zůstává v izolaci. Pozitivní test na Covid-19 má i po pěti dnech

Kei Nišikori měl pozitivní i druhý test na koronavirus. Japonský tenista má stále minimální příznaky nemoci Covid-19, ale pokud nebude negativní, nesmí se zúčastnit US Open. Newyorský grandslam, kde Nišikori postoupil před šesti lety do finále, začne za deset dní.

Poprvé měl Nišikori pozitivní test v neděli a musel se kvůli tomu odhlásit z turnaje Western & Southern Open, který byl letos z tradičního dějiště v Cincinnati přesunut do New Yorku. Třicetiletý Japonec zůstává nakažený i po druhém testu.

Informoval o tom prostřednictvím své mobilní aplikace. "Mám velmi malé příznaky a zůstávám v naprosté izolaci," napsal. Na další test půjde příští týden.

Pak by mohlo být jasněji o jeho účasti na US Open, které začne 31. srpna. Někdejší čtvrtý hráč světa by tam měl být mezi nasazenými, protože mu nyní v žebříčku ATP patří 31. místo. Na betonech ve Flushing Meadows se mu tradičně daří. Vedle prohraného finále s Chorvatem Marinem Čiličem má na kontě semifinále z let 2016 a 2018.