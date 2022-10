Nišioka zvládl i své sedmé finále na asijském kontinentu. V Soulu přehrál Shapovalova a má 2. titul z turnajů ATP

Jošihito Nišioka se letos do finále na nejvyšším okruhu dostal už podruhé, ve Washingtonu ale neuspěl a druhého triumfu na této úrovni se dočkal až v Soulu. V jihokorejské metropoli porazil také Daniela Evanse, krajana Tara Daniela, světovou dvojku a nasazenou jedničku Caspera Ruuda a rozjetého Aleksandara Kovacevice. Proti Denisovi Shapovalovovi zlikvidoval manko 1-3 ve druhé sadě a po téměř dvou hodinách využil druhý mečbol.

Sedmadvacetiletý Japonec tak včetně asijských her 2014 zvládl i své sedmé finále na domácím kontinentu. Na hlavní tour se o titul popral počtvrté, radoval se pouze před čtyřmi lety v čínském Shenzhenu, kde mimo jiné vyřadil právě Shapovalova. V žebříčku ATP se posune na nové maximum, v pondělí bude figurovat na 41. místě.

Rovněž o čtyři roky mladší Shapovalov měl na dosah svůj druhý titul. Finále si zahrál popáté v kariéře a poprvé od loňského listopadového podniku ve Stockholmu, kde v roce 2019 slavil svůj jediný triumf. Bývalý desátý hráč světa si v hodnocení polepší o dvě příčky a bude na 22. pozici.

What. A. Week @yoshihitotennis' IMPRESSIVE road to his second ATP title:



R1 Evans 6-2 7-6

R2 Daniel 6-2 6-4

QF Ruud 6-2 3-6 6-2

SF Kovacevic 6-3 4-6 6-3

F Shapovalov 6-4 7-6#KoreaOpen pic.twitter.com/YOCICiDHvu